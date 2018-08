'Stanodavci su me uvijek pitali imam li djecu. Da me odbiju zbog toga, bila bih ljutita'

Kad god bih zvala za najam stana, stanodavci su me uvijek pitali imam li djecu i obitelj, jesam li zaposlena, sve me ispitaju. Naglase odmah ako žele studenta, samca, a ne obitelj. No, da me netko odbije zbog djece, bila bih ljutita – govori Lidija Žeravica, 39-godišnja Osječanka koja ima desetak godina podstanarskog staža, na pet različitih adresa.

Majka je dvoje djece, Mislavu je 14, a Neri 9 godina. Još kao bebe, oni su bili podstanari. U unajmljenom stanu u Osijeku danas žive njih troje i Lidijin partner Vedran. Naša se sugovornica, srećom, dosad nije suočila s izrazito negativnim iskustvima kada bi stanodavcima prijavila da ima djecu i obitelj. Imala je sreće.

– Znalo je biti komentara, ali nastojala sam uglavnom stanove nalaziti preko poznanstava, tako sam sigurnija. Ima onih koji unesu stari namještaj, a nabiju cijene. S druge strane, u redu mi je i to da me vlasnik pita za obitelj jer mu je važno da zna tko će živjeti u njegovu stanu. No, da osjetim kako on zbog toga ima neke dvojbe, ili da mi nešto komentira, ne bih ni htjela unajmiti njegov stan – kaže Lidija.

Zaposlena je u tvrtki kojoj su u fokusu stambene zgrade pa zna za slučajeve i da su podstanari pobjegli i ostavili vlasnicima neplaćene račune.

– Ima svakakvih stanodavaca, ali i podstanara – rezimira. Gdje god živjela, ta Osječanka nastoji biti što korektnija prema stanodavcima pa isto to očekuje i zauzvrat.

– Nisam nikada stišavala djecu u strahu da će se netko od susjeda žaliti. Doduše, djeca mi nisu nikada ni skakala ili vrištala po stanu – zaključila je naša sugovornica.