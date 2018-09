Srušio se avion u Africi - troje putnika čudom preživjeli

Avion se u nedjelju, 9. rujna, srušio u jezero u sjevernoj Africi u mjestu South Sudan.

Mali avion prevozio je putnike iz Jube prema gradu Yiral.

Od 22 ljudi koji su se nalazili u avionu, 17 njih je poginulo, a za dvoje se još traga.

Čudom su preživjela i tri putnika od kojih je najmlađe 6-godišnje dijete. Spasio se još jedan stariji gospodin i talijanski doktor koji je u vrlo kritičnom stanju.

UPDATE: Here is a wreckage of an aircraft that plunged into Yirol River in Lakes state of #SouthSudan killing scores. Among the dead is an #Italian doctor and the Bishop of Yirol @unmissmedia @UNRIC_Italia @shiine2054 @IreneLasu @SebitWilliamKer @GShadar pic.twitter.com/OM41OFVI4n