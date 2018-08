Švedski Gripen srušio se nakon što se sudario s pticama

Švedski borbeni zrakoplov Jas 39 Gripen srušio se nakon što se sudario s jatom ptica.

Švedski Gripen srušio se u južnom dijelu skandinavske zemlje, dok je pilot imao uobičajeni trening, izvještava The Defense Post.

A Swedish JAS Gripen fighter plane has crashed in southern Sweden's Ronneby after a collision with a bird. The pilot ejected and is being taken to hospital for a checkup. https://t.co/qoRf9ZpQBu via @radiosweden pic.twitter.com/Yzn4nsSijk