Sršen: 'COVID potvrde ne daju sigurnost, a ukidanje slobode je i ublažavanje restrikcija'

Poznata hrvatska liječnica Nela Sršen, koja živi i radi u Padovi, komentirala je stanje s koronavirusom u Hrvatskoj i Italiji.

I dok brojke u Hrvatskoj konstantno rastu, u Italiji je situacija nešto bolja. Velike polemike u javnosti izazvalo je pak uvođenje zelene covid propusnice tzv. green pass za odlazak na posao, što znači da se necijepljeni moraju testirati na virus. Po pravilu, koje je na snazi do kraja godine, radnici će biti suspendirani bez plaće i suočeni s kaznom do 1500 eura ako pokušaju raditi bez potvrde o cijepljenju, negativnog testa na koronavirus ili potvrde da su preboljeli koronu. Procjenjuje se da oko 15 posto radnika u privatnom sektoru i 8 posto u javnom nema tzv. 'zelenu propusnicu'.

Sršen je kazala kako se zbog novih pravila povećao broj pozitivnih građana jer se provodi više testiranja, no ističe da se, na svu sreću, to nije odrazilo na bolnički sustav.

- Otkada je uvedena obavezna zelena propusnica, 15. listopada, bilo je prosvjeda protiv te odluke, ali ukupno je riječ o vrlo malom postotku ljudi jer govorimo o zemlji koja ima više od 65 milijuna stanovnika. U Italiji je više od 86 posto ljudi primilo obje doze. Cilj je da se dođe na 90 posto. Tih četiri posto je negdje oko dva milijuna ljudi. Plan je da se to napravi do kraja godine. Kada je uveden green pass, naglo je opet skočilo cijepljenje jer se dobar dio onih koji su bili neodlučni i koji su odgađali cijepljenje odlučio na taj korak - pojasnila je za tportal.

Ispričala je što to znači živjeti sa strogim mjerama koje su u Italiji uvedene u možda najvećem opsegu.

- Talijani su uveli covid potvrde za sve i svugdje, neovisno radi li se o privatnom ili javnom sektoru. Bilo gdje da uđete u zatvoreni prostor, restoran ili kino, traže vam covid propusnicu. Ja koja živim ovdje prilagodila sam se svim restrikcijama jer to uđe u stil ponašanja i način razmišljanja. Dakle, navikneš se na situaciju u kojoj radiš i živiš te dođeš u neku drugu sredinu, u kojoj nema svega toga, uz prvotno ushićenje i taj osjećaj tzv. slobode, koju neki reklamiraju u posljednje vrijeme, nepotrebno. Ustvari sam imala osjećaj da se meni ukida sloboda - kazala je Sršen.

Potom je komentirala svoju nedavnu izjavu kada je ispričala da se u Hrvatskoj osjetila nesigurnom prilikom posjeta restoranu, napominjući pritom da nije riječ o kritici.

- Možda djeluje apsurdno, ali ja sam se osjetila jako nelagodno. Govorim o onome što osjećam kao osoba, ne kao liječnik, nego kao biće koje živi u drugoj sredini. Ne govorim da sam kada uđem u restoran u Italiji, koji kontroliraju covid potvrdama, apsolutno mirna i sigurna da nitko od onih koji su napravili green pass nije pozitivan i da cijepljeni ne mogu zaraziti druge. Znamo svi da green pass nije nikakva mjera javnog zdravstva, ne daje nikakvu sigurnost ni garanciju, ali ako trebamo izabrati zatvoren ambijent u koji su svi ušli s green passom i dobar dio njih je cijepljen, ne kažem da ću biti mirna i sigurna, ali će to opet biti malo drugačiji osjećaj nego ući u sredinu u kojoj su osobe za koje ne znate jesu li cijepljene i jesu li ikad bile podvrgnute testiranju, dakle imate osjećaj da su svi oko vas potencijalni nositelji zaraze. To nije situacija koju možete mirno prihvatiti - pojasnila je.

Smatra kako se Hrvati nevoljko cijepe jer su drugačiji karakter od Talijana.

- Previše volim svoju domovinu da bih na bilo koji način kritizirala karakter nacije kojoj i pripadam. Najlakše je kritizirati Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Sve što su radili prošlu godinu stalno je bilo na meti kritike. Smatram da su te konstantne kritike Stožera stvorile jednu vrstu nepovjerenja više nego neka sama manjkavost u njihovu radu. I u Italiji se puno kritiziralo, iz jedne kritike ulazi se u drugu i treću i gubio se fokus na činjenicu da je potrebno što brže cijepiti što više ljudi, posebno osjetljivu populaciju. Bez obzira na to što ove godine imamo čak i zarazniju varijantu virusa, imamo zid koji se zove cjepivo. Vidjela sam da u našem mentalitetu pomalo ispada kao da se maske nose za kaznu. Maske se ne nose za kaznu ili zato što si bio zločest ili ti netko želi naplatiti globu, to je onaj glavni koncept. Tako je i kad govorimo o cjepivima. Ne osjećam da mi se smanjuje sloboda zato što trebam nositi masku, na taj način čuvamo sebe i druge - rekla je.

Spomenula je kako je ljetos u Splitu nosila masku te da su ljudi prema njoj bili agresivno raspoloženi, a zatim je spomenula što joj se dogodilo kada se vratila u Padovu iz Hrvatske.

- Nazvao me naš Istrijan koji živi u Italiji. Mislila sam da gospodinu nešto hitno treba, a on je četiri minute iskaljivao bijes i ljutnju na mene, vrijeđajući me. U jednom trenutku rekao je da nisam svjesna da je pandemija koronavirusa jedna svjetska obmana. Bila sam šokirana - ispričala je liječnica.