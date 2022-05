Srpskim medijima stigao prijeteći mail: Postavili smo 500 kg eksploziva, eksplodirat će u 17 sati

Srpskim medijima danas je ponovno stigao prijeteći e-mail u kojem se tvrdi kako će eksplodirati 500 kilograma eksploziva i to oko 17 sati.

Mail koji je stigao na adresu Telegrafa prenosimo u cijelosti:

''Srbija i dalje podržava Rusiju, terorističku naciju koja je zajedno s drugima uništila moju zemlju. Rusija neprestano terorizira svijet i mi nećemo tolerirati ovo sranje. Srbija je odbila osuditi ruske postupke i, što je još važnije, odbila je sankcionirati Rusiju. Srbija je ruski portal prema zapadnom svijetu, omogućuje letove i nastavlja održavati rusko gospodarstvo na površini. Svi ste vi kukavice i svi ćete platiti za ovo.

Naš tim specijalaca udružio se s Albancima, napravili smo 500 kilograma C4, kao i kupili 1000 kilograma gnojiva za izradu bombi za gnojivo. Naš tim broji 200 članova u nekoliko gradova Srbije.

Postavili smo bombe na sljedećim lokacijama:

Ambasada Rusije u Beogradu

Ambasada Bjelorusije u Beogradu

Ambasada Irana u Beogradu

Ambasada Kube u Beogradu

Predstavništva

Turkish Airlinesa u Beogradu Ured Turkish Airlinesa u Beogradu

Zračna luka Niš Zračna luka

Novi Sad Zračna luka Novi Sad Zračna luka

Beograd

Dom predsjednika

Gradskog vijeća Beograda

Ada Mall Beograd

TC "Galerija" - Beograd

Futura Shopping Center Beograd

Tržni centar Millennium Beograd

BIG FASHION tržni centar Beograd

Zira tržni centar Beograd

BIG Rakovica - Tržni centar Beograd

Svi mostovi u Beogradu

Most slobode Novi Sad

Varadinski most - "Duga" Novi Sad

Žeželjev most Novi Sad

Beograd Železničke stanice

Subotica Železničke stanice

Novi Sad Železničke stanice

Niš Železničke stanice

Beograd Zoološki vrt

Beograd Akvarijum

Muzej Jugoslavije Beograd

Kula Nebojša

Tanja Armonija, Trg Republike 18 Novi Sad Tržni

centar NS Novi Sad

Poklon suvenir shop Novi Sad

Tržni centar "BIG" Novi Sad

Gradsko veće Novog Sada

Sole mio hotel Novi Sad

Tiffany Promenada Novi Sad

TC Bazar Novi Sad

Miki Zoološki vrt

Niš Zoološki vrt

Sve elektrane u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, Subotici

Svi uređaji za prečišćavanje vode u Nišu, Beogradu, Novom Sadu i Subotici

Sve prodavnice u Subotici Železnička

stanica Zrenjanin

Vojna akademija u Beogradu

Sve ove bombe će eksplodirati oko 17 sati. Nadajmo se da će Srbija naučiti lekciju i odlučiti stati, uvesti sankcije Rusiji i učiniti pravu stvar. Želiš li da se to dogodi?'', stoji u mailu.

Podsjećamo, danas je oko 13.45 sati policija dobila dojavu o mogućoj eksplozivnoj napravi u Avenue Mallu. Policijsko postupanje je i dalje u tijeku i utvrđujemo sve okolnosti, potvrdili su nam iz zagrebačke policije.

