Trumpova inicijativa naišla na probleme? Projektu vrijednom oko 175 milijardi dolara prijete izazovi

Zlatna kupola, štit protiv raketa, jedna je od najskupljih obrambenih inicijativa Sjedinjenih Američkih Država. Inicijativu je pokrenuo predsjednik Donald Trump prošle godine, no sada raste zabrinutost da ključnom obrambenom programu prijete vremenski i financijski izazovi. Naime, republikanski zastupnik Jeff Crank - istaknuti zagovornik projekta - vjeruje da će inicijativa uspjeti samo ako do kraja 2028. godine bude razvijen funkcionalni prototip sustava.

Prema njegovim izjavama, Bijela kuća trenutno usporava daljnju provedbu inicijative. Navodno administracija još uvijek nije Kongresu podnijela nacrt projekta u obliku koji bi Kongresu omogućio početak provedbe, unatoč ranijim očekivanjima da će se to dogoditi do kraja prošle godine. "Ovo je svakako frustrirajuće“, naglasio je Crank, prenosi Defense Express.

Kao povijesnu paralelu naveo je Reaganov program "Star Wars" iz 1980-ih - Inicijativu strateške obrane. Taj je program predviđao sustav proturaketne obrane s velikim oslanjanjem na lasere, ali je ostao zaglavljen u fazi istraživanja zbog nesigurnosti oko razine spremnosti tehnologije.

Zlatna kupola mogla bi postati jedan od najskupljih američkih obrambenih projekata, usporediv samo s programom interkontinentalnih balističkih projektila LGM-35 Sentinel čiji su troškovi razvoja premašili 160 milijardi dolara. Obrambena inicijativa bi, prema Trumpovim procjenama, mogla iznositi oko 175 milijardi dolara.