Policija se oglasila o incidentu kraj Knina: Kaznene prijave zaradile 4 osobe, policajac udaljen iz službe

Nedaleko od Knina dogodio se sukob u kojem je na jednoj strani bio košarkaš iz Srbije, njegova supruga i brat, a s druge strane članovi druge obitelji.

Sve je počelo dok su se dvije sestre, starija (25) i mlađa (13) vraćale s mora u Knin. U jednom trenutku pokušao ih je preteći automobil Audi A-7 beogradskih tablica, te je na kraju i uspio. U njemu su bili S.L., košarkaš iz Srbije sa suprugom. Zaustavili su se i pričekali djevojke. Tada je navodno počeo verbalni sukob i vrijeđanje, a onda je supruga košarkaša navodno prva ošamarila maloljetnicu. Ona je za RTL kazala kako je maloljetnica nju prva ošamarila.

Po dolasku kući, sestre su sve ispričale svojem ocu i bratu. Otac je, inače, policajac i bivši branitelj, a brat je pripadnik Hrvatske vojske. Oni su otišli u Ramljane, odnosno zaseok Lešić gdje su ih napala braća S.L. i D.L., dok pak njih dvojica tvrde da su otac i sin došli s palicama.

Policija je pojačala patrole na cijelom kninskom području.

Oglasila se policija

O incidentu se u utorak navečer oglasila PU šibensko-kninska, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad ukupno šest osoba, petero hrvatskih državljana i srpskom državljankom, osumnjičenih za kaznena djela prijetnje, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nanošenja lakih tjelesnih ozljeda, kao i za remećenje javnog reda i mira.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 8. kolovoza u večernjim satima (oko 19,40 sati) na cesti Šibenik-Knin došlo do nesuglasica u prometu, a nakon što su se oba vozača vozila vozilom zaustavila došlo je do obostranog vrijeđanja između 36-godišnjakinje i maloljetne osobe kojom prilikom je 36-godišnjakinja ošamarila maloljetnu osobu (kasnije konstatirane lakše tjelesne ozljede).

Nakon tog događaja, oko 20,40 sati, otac maloljetne osobe zajedno s 27-godišnjakom, došao je u mjesto Ramljane Donje u dvorište kuće 65-godišnjakinje, gdje su se još nalazili 69-godišnjak, 37-godišnjak i 34-godišnjak. Po dolasku u dvorište sumnja se da je osumnjičeni 53-godišnjak uputio prijetnje 65-godišnjakinji i njenom 69-godišnjem suprugu te tom prilikom odgurnuo 65-godišnjakinju koja je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede.

Dalje je utvrđeno kako postoji osnovana sumnja da se verbalni sukob nastavio na način da je 69-godišnjak prijetio osumnjičenom 53-godišnjaku i 27-godišnjaku u kojim prijetnjama mu se pridružio i 37-godišnjak, a koji je nakon verbalnog sukoba tjelesno napao 27-godišnjaka i nanio mu teške tjelesne ozljede.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su počinjena sljedeća kaznena djela iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske:

- 53-godišnjak je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela prijetnje iz čl.139. st.3.,

- 69-godišnjak je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela prijetnje iz čl.139. st.2.,

- 37-godišnjak je osumnjičen za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda iz čl.118. st.1. i prijetnje iz čl.139. st.2.,

- 36-godišnjakinja je osumnjičena za počinjenje kaznenog djela tjelesna ozljeda iz čl. 117. st.2.,

te će protiv svih biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Također je utvrđeno kako su 27-godišnjak i 34-godišnjak počinili prekršaj iz čl.6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te će protiv njih biti podnesen Optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.

S obzirom da je osumnjičeni 53-godišnjak policijski službenik PU šibensko-kninske, on je zbog sudjelovanja u navedenom događaju udaljen iz službe do daljnjega, bez obzira što se u to vrijeme nalazio izvan službe", stoji u današnjem priopćenju.

