Srića o COVID dezerterima: Znaju oni dobro koji su. Ne znam odakle im hrabrost za takvo nešto!

U razgovoru za Večernji list pulmolog Saša Srića, koji se od početka pandemije COVID-19 angažirao na odjelu za COVID, govorio je o ukidanju epidemioloških mjera, o mogućem povratku pandemije na jesen te o tome kako je šest godina zaredom izabran za najdoktora od pacijenata. Odgovorio je i na pitanje kani li se vratiti u politiku nakon što je napustio SDP.

Kako, kao pulmolog, komentirate odluku Stožera o ukidanju svih mjera vezanih uz COVID-19?

Kao internist i pulmolog, od prvog dana na prvoj liniji, mislim da mogu s pravom komentirati, kao što sam to radio tijekom cijele pandemije. Prema Stožeru sam povremeno, kada je trebalo, bio blagonaklon, a kada sam smatrao da su mjere bile preblage, bio sam i kritičan, ali samo u dobroj namjeri jer je najvažnije brinuti se za javno zdravstvo i zaštitu zdravlja naših sugrađana.

Odluka o ukidanju svih mjera možda je malo prerano donesena. Konkretno, ja bih zadržao nošenje maski u javnom prijevozu i trgovinama, a s ostalim mjerama načelno se slažem.

Je li korona konačno iza nas i postoji li strah da će ponovno buknuti na jesen ili zimu te ćemo se možda opet na neki način vratiti u lockdown?

Nakon što smo prošli četiri vala pandemije, zaista mogu reći da smo odradili lavovski posao. Za većinu naših predanih medicinskih sestara, na koje sam ponosan, kao i na kolege liječnike i sve ostale zdravstvene djelatnike, mogu reći da nas je nosio timski rad i velika ljubav prema poslu i našim pacijentima. Vjerujem da će oni koji su se potpuno predali tome i ove dvije godine doslovce živjeli ovu priču biti adekvatno nagrađeni i da će se napraviti razlika između onih koji COVID odjel i skafander nisu vidjeli, a sada bi se kitili našim perjem.

Znaju oni dobro koji su. Iako su manjina, ne znam odakle im hrabrost za takvo nešto. Izjednačavanje COVID heroja i COVID dezertera neće i ne smije proći.

Smatram da je ono najteže iza nas. Nakon wuhanskog soja, alfa-soja i delta-soja, koji su izazvali vrlo teške kliničke slike osobito u necijepljenoj populaciji, pojavio se mnogo zarazniji, ali i manje opasan omikron-soj i dobro je da je virus mutirao u blaži oblik. To nam daje nadu da više ne bi trebalo biti nekog težeg pandemijskog vala iako jesen i zima mogu izazvati pojavu povećanog broja zaraženih. Vjerujem da će to biti s blagom kliničkom slikom i ne više u ovakvim pandemijskim razmjerima kao što je to bilo u prethodnim valovima, pogotovo ako neće biti mutacija u opasnije sojeve.

Osvanuli ste i na listi neprijatelja u kampanji antivaksera protiv mjera donesenih zbog COVID-19. Jeste li se bojali?

Da, našao sam se na listi državnih neprijatelja koju je sastavila neka grupica besprizornih antivaksera i čekao sam spremnih kovčega protjerivanje iz Hrvatske (smijeh). Zauzeo sam tek 8. mjesto i zavidio onima ispred mene.

Ma, iskreno, nije bilo ugodno, ali sam hrabro nastavio svoju misiju slijedeći svoje srce i znanje.

Prvi ste koji ste volontirali na odjelu za COVID. Radite li još uvijek na tom odjelu i ima li još uvijek mnogo teških pacijenata i onih koji su na respiratoru?

Među prvima sam, uz svoje predane kolege i medicinske sestre, krenuo, rekao bih, u nepoznato. U COVID bolnici Dubrava prvi put sam se susreo s novom i nepoznatom bolešću. To je iskustvo bilo neprocjenjivo. Ponosan sam na rad u COVID bolnici Dubrava, gdje sam proveo šest nezaboravnih mjeseci radeći težak i zahtjevan posao, kao i posljednjih osam mjeseci na COVID odjelu KBC-a Zagreb. Ondje spašavaju mnoge živote, ali svakodnevan susret sa smrti, bez obzira na našu profesionalnost, uvijek ostavlja gorak okus i tek tada znamo još više cijeniti život.

Sada je situacija znatno bolja, osobito posljednja dva mjeseca. Prevladavaju pacijenti koji imaju blažu kliničku sliku, vrlo rijetko s teškim upalama pluća, i oni pacijenti s drugim pridruženim kroničnim bolestima koji su pozitivni na koronavirus. Vrlo je mali broj pacijenata na respiratoru i, ponavljam, vjerujem da će se taj pozitivni trend nastaviti.

Bili ste član SDP-a i napustili ste stranku nakon debakla na parlamentarnim izborima. Kanite li se opet baviti politikom?

Što se politike tiče, napustio sam SDP nakon loših rezultata na prošlim parlamentarnim izborima.

Iako sam socijaldemokrat po vokaciji i odgoju, ali i načinu življenja, moram priznati da SDP na čelu sa sadašnjim vodstvom i Petom Grbinom kao predvodnikom ove družine nepovratno tone. Ovdje nema lidera, ideje, socijaldemokratske politike, a još manje nade da će ova stranka s ovim vodstvom išta napraviti. Mislim da će rejting i dalje slabiti. Očajnički čin izbacivanja uglednih i dugogodišnjih stranačkih ljudi je neprihvatljiv za bilo kakvu političku stranku, a osobito socijaldemokraciju koja bi morala biti okosnica okupljanja i zajedništva. U politiku sam ušao svojom voljom i željom uz pomoć mog političkog uzora, kolege i prijatelja Rajka Ostojića, s kojim dijelim mnoge zajedničke vrijednosti.

Naravno da nisam zalupio vrata politici, ali svakako u novoj političkoj stranci i, naravno, ne pod bilo kakvim uvjetima.

Ušli ste u sukob s predsjednikom Milanovićem zbog njegova stava o COVID-19, iako ste vodili i njegovu izbornu kampanju. Jeste li se pomirili?

Pa smatram da se nisam svađao, a još manje ušao u sukob s predsjednikom Milanovićem, nego je upravo on bio taj koji je svojim neprihvatljivim i populističkim stavom pokušao isprovocirati mene, u čemu nije uspio i dobio je adekvatan odgovor. Upravo je Milanović ušao u sukob sa mnom, a nerijetko je u sukobu i sa samim sobom. I žao mi je da mu je politički modul operandi svađanje i uvrede, što narušava instituciju predsjednika Republike. Šteta, jer posjeduje intelektualne kapacitete za mnogo više, ali ja mu sve opraštam.

Sumnjam da će svoju komunikaciju promijeniti.

Šest ste godina zaredom izabrani kao najdoktor od pacijenata. Kako uspijevate to zadržati iz godine u godinu?

Ponosan sam što sam šest godina izabran u kategoriji najliječnika prema ocjeni naših, odnosno mojih pacijenata, i to je dokaz mog predanog rada i posvećenosti pacijentima i struci kojom se s ljubavlju bavim. Medicina je poziv i doista je treba voljeti. Čast je i nagrada struke, a posebno mi mnogo znači ova nagrada jer, znate kako kažu u glazbenim krugovima, nagrada je publike najslađa.

No ovo je priznanje upućeno cijelom timu, a osobito našim medicinskim sestrama, laborantima i pomoćnim zdravstvenim djelatnicima, jer svi smo mi velika obitelj. Ovo je motiv da budem još bolji i motiviraniji i da krenem na osvajanje i sedme titule. Hvala još jednom svim pacijentima koji su glasali za mene.

Što planirate? Politika ili doktorat?

U budućnosti, a to će svaki pravi liječnik reći kada ga tražite da bira, prioritet je medicina. Napredovanje u struci, uključujući primarijat pa potom i znanstvenu budućnost, ali ponavljam, i u politici svakako mogu pomoći te sam na dispoziciji za prave stvari, ali uz pravu ekipu te na pravim i zdravim temeljima.

