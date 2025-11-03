Što će biti sa Srbijom? 'Vučić se sprema učiniti nešto monstruozno'

Jučer su se ispred zgrade Narodne skupštine u Beogradu okupili građani kako bi izrazili podršku majci mladića koji je poginuo nakon pada nadstrešnice, a koja je započela štrajk glađu. U jednom trenutku došlo je do sukoba između okupljenih i pristaša Aleksandra Vučića. Prema riječima bivšeg potpredsjednika srbijanske vlade Žarka Koraća, današnja situacija je znatno mirnija i nema one napetosti koja je vladala jučer. "Ta napetost neće nestati. Srbija ovako živi već godinu dana. Vučić se sprema napraviti jednu monstruoznu stvar. Teško je i pobrojati sve besmislice, političke monstruoznosti, koje je napravio. Vučić hoće organizirati miting u Novom Sadu i dovesti svoje pristaše. To je krajnje uvredljivo i provokativno za građane Novog Sada, gdje je i pala nadstrešnica i ubila 16 ljudi. Ako je do sada Srbija bila i podijeljena i na rubu građanskog rata, Vučić je sve brže vuče", rekao je Korać za HRT. Dodao je i kako smatra da se Srbija "približava jezivom krešendu ovoga što gledamo godinu dana" te da je prilično siguran da će se to dogoditi.

"U psihološkom smislu, kako to izgleda izvana, iz Hrvatske ili neke druge države, Srbija već duže vrijeme ostavlja dojam "lude kuće". To nije ugodno reći. Ne želim nikoga omalovažavati, ali to je taj dojam", kazao je bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Kako kaže Kovač, predsjednica parlamenta Ana Brnabić, prije tri mjeseca rekla je da je urušavanje nadstrešnice sabotaža. Korać doda da studenti nisu jasno organizirani te da nije poznato, primjerice, podržavaju li pristup Srbije Europskoj uniji. Prema podacima agencije Ipsos, Vučić trenutno uživa potporu 49,1% građana, dok studenti imaju podršku od svega 9,2%. Korać je dodao kako nije siguran na koji bi se način mogla razriješiti trenutačna situacija, istaknuvši da će konačnu odluku morati donijeti sami građani Srbije.