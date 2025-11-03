Ni naprasno ukidanje željezničkih linija, ni sramotna nestašica vode baš toga dana, ništa nije zaustavilo bujice ljudi koji su prevalili i stotine kilometara pješice kako bi 1. studenoga stigli u Novi Sad, epicentar dirljivoga komemorativnog skupa kojim je obilježena prva godišnjica tragedije u kojoj je 16 ljudi izgubilo život nakon pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru. Šesnaest minuta tišine u spomen na žrtve glasno je odjeknulo, puno dalje od ulica ovoga grada. Studenti su pokrenuli bujicu koja sada nosi sve pred sobom: i ono što dolazi s lijeve strane političke scene, i ono što se nalazi s desne strane, i apolitične građane, i zbunjene i dezorijentirane, odlomili su ogroman dio glasačkog tijela SNS-a, no studentsko buđenje nije stiglo niotkuda, nije se dogodilo ni iz čega.
Očekivao se nasilni prevrat, Vučićeva ostavka, prijetilo se građanskim ratom, no ništa od navedenog nije se dogodilo, pa ni izbori, koje vožd odbija raspisati
Ne može nastati nešto od ničega. A to su upravo ovi navodni protesti, koji su sve mi se čini pod Vučićevom kontrolom. Što je bilo u subotu. Jako puno ljudi i patetike, bez jasne vizije kako dalje. Njih ja više strah ko će formirati vlast, upravljati zemljom , zato i nema ni glave ni repa.