Bacili ga na pod i stavili mu lisice: Bivši košarkaš prozvao Vučića, uhićen je

Žestoki sukobi izbili su u nedjelju navečer između prosvjednika protiv režima Aleksandra Vučića i njegovih pristaša koji su poznati kao 'Ćaci'. Tijekom sukoba čule su se i eksplozije pirotehnike, a interventna policija razdvajala je sukobljene strane. Prosvjednici su se okupili u znak podrške Dijani Hrki, majci žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je započela štrajk glađu. Hrka je naglasila da je njezin štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava.

Hrka je štrajk je najavila na jučerašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu, a potom je poručila na Instagramu: "Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti". Naglasila je da je njezin štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava. Policija joj je danas zabranila da štrajka ispred zgrade parlamenta, gdje je na jednoj od prometnijih gradskih ulica, u travnju ove godine postavljeno šatorsko naselje Vučićevih pristaša, koje svakodnevno osiguravaju deseci policajaca.

Na platou ispred Skupštine nekoliko desetaka osoba iz šatorskog naselja podrugljivog naziv Ćacilend napalo je mladića Nenada, člana inicijative Trčimo za studente. Mladić je prolazio tim dijelom Beograda kako bi izrazio podršku Dijani Hrki. Napadači su mu pritom oteli zastavu s natpisom 'Trčim za studente'. Nedugo nakon napada na Nenada, proslavljeni bivši košarkaš Vladimir Štimac je putem društvenih mreža uputio oštru poruku predsjedniku Vučiću: - Je li, bre, slino slinava, je li se ovako ispričavaš?! Folirantu! - napisao je Štimac na platformi X.

Kasnije je stigla vijest da je uhićen i sam Štimac. Uhitili su ga ispred zgrade RTS-a, a sve je zabilježeno kamerom. Njega su prilikom uhićenja bacili na pod. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identificirali su i u službene prostorije doveli 37 osoba, koja su sudjelovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavlјenog javnog okuplјanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

Policija intenzivno radi na identificiranju i pronalaženju ostalih sudionika koji su svojim postupcima ugrožavali sigurnost građana i javne imovine. Policija će nastaviti dosljedno primjenjivati sve zakonske mere u cilјu očuvanja javnog reda, mira i sigurnosti svih građana - objavio je MUP Srbije u priopćenju.