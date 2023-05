Održan sprovod četvero ubijenih učenika; Građani u Beogradu okupili se na prosvjedu

Ovoga vikenda sahranjeno je 13 žrtava koje su poginule u dvije odvojene pucnjave koje su se prošloga tjedna dogodile u beogradskoj osnovnoj školi te mjestu Mladenovci, nedaleko od Beograda. U nedjelju je objavljeno kako je i srpski ministar obrazovanja Branko Ružić podnio ostavku, dok je predsjednik Aleksandar Vučić najavio oštrije mjere koje bi trebale pojačati sigurnost građana, prenosi Blic.rs.

Tijek događaja:

18:58 VIDEO Pogledajte prosvjednu šetnju u Beogradu

18:02 GALERIJA Prosvjed u Beogradu

17:55 - Uskoro kreće prosvjedno okupljanje, ovo su zahtjevi

Prosvjednim okupljanjem, koje je najavljeno za 18 sati u Beogradu, želi se ukazati na društvene probleme iz kojih su, u samo dva dana prošloga tjedna, proizišla dva masovna ubojstva.

Srbijanska oporba je za 18 sati ispred zgrade Skupštine Srbije zakazala prosvjed pod nazivom "Srbija protiv nasilja". Kako prenosi agencija Beta, na skupu će se između ostalog tražiti smjena ministra policije Bratislava Gašića i šefa BIA Aleksandra Vulina. Tražit će se također i ukidanje reality emisija te emisija koje promiču nasilje, agresiju, nemoral i primitivizam, kao i zabranu tiskovnih medija koji promiču primitivizam i emitiraju lažne vijesti. Uz to najavljuju se i zahtjevi za smjenom vodstva javnog servisa zbog emitiranja programa koji promiče nasilje i kriminal.

14:38 - Održan sprovod za četvero učenika ubijenih u beogradskoj školi

Stotine građana okupilo se tijekom jutra i poslijepodneva kako bi ispratili četvero djece koji su poginuli u napadima u beogradskoj školi. Na sprovodu jedne djevojčice na Novom groblju par je riječi uputila i njezina prijateljica.

- Sve oko tebe činilo te posebnom. Prerano si otišla. Živjet ćeš dok ja budem živjela. Obećajem ti da ćemo se ponovo sresti. Do tada čuvaj me odozgo - poručila je u suzama. Na nekim sprovodima prisustvovao je velik broj pripadnika policije koji su sa svijećama došli odati počast ubijenima.

12:46 - Priveden mladić jer je poslao uznemirujući crtež

Zbog izazivanja panike i nereda uhićen je mladić iz Nove Crnje, i to zato što ga se sumnjiči dsa je u grupi svog razreda preko jedne aplikacije objavio crtež na kojem je nacrtana učionica s krvavim likovima koji leže pokraj školskih klupa, dok jedan lik iz crteža drži predmet sličan pištolju. Mladiću je određeno zadržavanje u pritvoru idućih 48 sati, a potom će uz kaznenu prijavu biti priveden Osnovno javnom tužiteljsu u Kikindi.

9:51 - Učenici se vraćaju na nastavu

Od ponedjeljka se svi učenici u Srbiji vraćaju na nastavu, osim u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar gdje je prošloga tjedna došlo do tragedije. Na ulazu u tu osnovnu školu nalaze se četiri policajca, a nastava bi trebala za te učenike započeti ove srijede.

8:34 - Srbijanski MUP poziva građane na dragovoljnu predaju oružja

Ministarstvo unutarnjih poslova pozvalo je građane Srbije koji posjeduju neregistrirano oružje da ga od ovog ponedjeljka pa sve do 8. lipnja predaju u najbližoj policijskoj postaji. Svi građani koji to učine neće kazneno odgovarati niti snositi bilo kakve posljedice, a ne moraju niti dokazivati porijeklo oružja. Još je sinoć za RTS Vučić poručio građanima da oružje ''donesu i ostave bez ikakvih posljedica''.

- Ne znam isplati li se tebi pet, deset, petnaest godina zatvora. I nema poslije “ovo je ostalo iz rata, od tete, od djeda”. Druga mjera, ići ćemo na drastično smanjenje legalnog oružja za 90 posto. To se ne tiče lovaca, nego kratkih cijevi koje se najčešće koriste u provođenju likvidacija. Svi će biti kontrolirani i uz dozvolu, morat će se javiti u roku od 48 sati od primitka poziva, radi testiranja na narkotike. To će se odnositi i na lovce, jer one koji su trenutno neuračunljivi sprječavamo da počine masakre - poručio je.

Sličnu trajnu akciju 'Manje oružja, manje tragedija' provodi već duže vrijeme i hrvatski MUP, a odnosi se na dragovoljnu predaju svih vrsta oružja, a osobito na kategoriju zabranjenog oružja.

8:03 - Ovoga ponedjeljka u školama diljem Srbije bit će prisutni policajci

Od ponedjeljka u 8 sati najavljeno je kako će sigurnost učenika i djelatnika u školama osiguravati policijski službenici, najavio je to državnin tajnik MUP-a Danilo Stevandić. Tim povodom angažirano je dodatnih 1.200 policajca, a Stevandić je poručio kako će oni osigurati da svaka škol ima policijskog službeika koji će brinuti o sigurnosti.