Srbija odavno živi u dva paralelna svijeta. Komemoracija poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu najbolje to pokazuje. S jedne strane, tisuće studenata i studentica iz svih dijelova Srbije došle su u najveći vojvođanski grad, zajedno s desetinama, možda čak i više od sto tisuća drugih građana, koji su dostojanstveno odali počast poginulima. S druge strane, tu je medijska mašinerija Aleksandra Vučića koja, umjesto da makar na taj dan utihne, ismijava skup posvećen nevinim žrtvama s naslovima i porukama poput "puko skup blokadera u Novom Sadu". O licemjerstvu vlasti izlišno je govoriti. Ljudi u Srbiji više nemaju nikakvog straha prema režimu Aleksandra Vučića. Novi Sad je to najbolje pokazao. Gnjev koji je prije godinu dana stihijski zapalio ulice ovog grada, a zatim se proširio cijelom državom, sada je sazrio u odlučnost. Više ne postoji situacija u kojoj netko može zauzeti neutralan stav prema onome što se događa. Pucaju prijateljstva i rodbinske veze oko pitanja jesi li za vlast ili protiv nje.
Što sada čeka Srbiju? Vučić može pasti tek pod ovim uvjetom
"Ja se 35 godina borim protiv ovog režima i zato što sam doživjela ono što su mnogi doživjeli devedesetih godina. Želim da se to promijeni, jer ovaj narod nije zaslužio živjeti ovakvim talačkim životom", rekla je umirovljenica Branka Dragosavljević
