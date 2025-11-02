Naši Portali
IMAJU LI ŠETNJE SMISLA?

Što sada čeka Srbiju? Vučić može pasti tek pod ovim uvjetom

Autor
Hrvoje Zovko
02.11.2025.
u 19:48

"Ja se 35 godina borim protiv ovog režima i zato što sam doživjela ono što su mnogi doživjeli devedesetih godina. Želim da se to promijeni, jer ovaj narod nije zaslužio živjeti ovakvim talačkim životom", rekla je umirovljenica Branka Dragosavljević

Srbija odavno živi u dva paralelna svijeta. Komemoracija poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu najbolje to pokazuje. S jedne strane, tisuće studenata i studentica iz svih dijelova Srbije došle su u najveći vojvođanski grad, zajedno s desetinama, možda čak i više od sto tisuća drugih građana, koji su dostojanstveno odali počast poginulima. S druge strane, tu je medijska mašinerija Aleksandra Vučića koja, umjesto da makar na taj dan utihne, ismijava skup posvećen nevinim žrtvama s naslovima i porukama poput "puko skup blokadera u Novom Sadu". O licemjerstvu vlasti izlišno je govoriti. Ljudi u Srbiji više nemaju nikakvog straha prema režimu Aleksandra Vučića. Novi Sad je to najbolje pokazao. Gnjev koji je prije godinu dana stihijski zapalio ulice ovog grada, a zatim se proširio cijelom državom, sada je sazrio u odlučnost. Više ne postoji situacija u kojoj netko može zauzeti neutralan stav prema onome što se događa. Pucaju prijateljstva i rodbinske veze oko pitanja jesi li za vlast ili protiv nje.

Avatar punk
punk
19:55 02.11.2025.

ne volim ih i želim im vučića za doživotnog predsjednika....

Avatar Spalathos
Spalathos
19:51 02.11.2025.

Sr... di je to, što je to?

Avatar sitneduše
sitneduše
20:12 02.11.2025.

Možemo o tome raspravljati trebamo li na granici sa srbijom zid visok pet ili deset metara.

