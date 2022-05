Srbija je započela rat, a sad bi htjela dijeliti ‘pravdu’

Četvorica hrvatskih ratnih pilota pridružila su se već desecima naših ratnih zapovjednika i vojnika koji su zbog pravnih manevara Srbije praktički osuđeni na "kućni pritvor" u Hrvatskoj i bez krivnje i suđenja izgubili su slobodu kretanja svijetom. Apsurd je to koji našim vlastima treba stalno biti pred očima, pogotovu kad se susretnu s Aleksandrom Vučićem. Porazno je to za sve hrvatske vlasti, a sukcesivno se ponavlja još od 2003., kada je Srbija usvojila zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine. I od tada je po njemu procesuirala stotine osoba. Srbija je taj zakon usvojila iz političkih razloga, a to joj je omogućilo da, kada joj to politički odgovara, živcira vlasti u Hrvatskoj, BiH i Kosovu. Kao i sada, kada Vučić očito treba zabašuriti to što mora uvesti sankcije protiv Rusije. Zakonom si je Srbija, naime, dala za pravo da progoni sve osobe s područja bivše SFRJ. Hrvatska je od početka bila neprijateljski raspoložena prema ovakvoj praksi Srbije, no nije uspjela promijeniti ništa, niti je natjerati da taj zakon ukine. Pokušala je, kada su počinjali pregovori Srbije o ulasku u EU, no stvar je propala jer devet država EU ima takav zakon. Vučić je odavno rekao da ga Srbija neće ukinuti.