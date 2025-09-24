Srbi u panici zbog dva napada stršljena u kratkom vremenu: 'Čovjek je pretrpio čak 50 uboda, bio je na korak od srčanog udara'

U Srbiji su u kratkom vremenu zabilježena dva ozbiljna napada stršljena na trkače. Prvi se dogodio 13. rujna na Fruškoj gori tijekom Bukovačkog maratona, kada je nekoliko osoba zadobilo brojne ubode, dok se drugi incident dogodio tjedan dana kasnije u blizini Topole. Jedan trkač pretrpio je preko 50 uboda, što ga je dovelo u životnu opasnost. Vladica Stanković, stručnjak za hvatanje zmija i stršljena iz udruge "Poskok", objasnio je za Blic uzroke ovih napada. Prema Stankovićevom mišljenju, glavni uzrok neobičnih incidenata leži u činjenici da su stršljeni u neposrednoj blizini trkača bili izuzetno uznemireni. "Vjerojatno je nešto u tom trenutku, na mjestu gdje su se ubodi dogodili, provociralo stršljene, osobito ako su se nalazili u šupljini stabla ili napuštenom objektu", objasnio je. "Samo uznemirenost, kretanje trkača, vibracije tla, a posebno intenzivni mirisi, ako je netko nosio jak parfem mogu ih razbjesniti. Moguće je da je prvi ubod pokrenuo alarm za ostale, što je dovelo do grupnog napada". Kako navodi, stršljen pri ubodu oslobađa feromon - prirodnu kemijsku tvar koju ostali članovi kolonije prepoznaju kao signal opasnosti. To pokreće kolektivnu obrambenu reakciju s jednim ciljem - zaštititi svoje gnijezdo. "Rujan je period njihove najveće aktivnosti. Jedno gnijezdo može imati između 400 i 1000 jedinki, ovisno o snazi kolonije i dostupnosti hrane u okolici. Kad kolonija postane prevelika, dio se izdvoji i osnuje novo gnijezdo", kazao je stručnjak.

Kako dalje navodi, najčešće se naseljavaju u zidove, tlo, šuplje dijelove stabala i krovove izložene suncu. Zabilježeni su slučajevi da su se nastanili čak i u krevetima, osobito u vikendicama koje vlasnici rijetko posjećuju. Stanković upozorava građane da se nikada ne približavaju gnijezdima stršljena niti pokušavaju samostalno ih uklanjati, već da se obrate stručnim službama. Podsjećamo, grupu trkača na tradicionalnoj utrci "Rudnički trag" nedaleko od Topole napao je roj stršljena. Jedino zahvaljujući brzoj intervenciji hitne medicinske pomoći izbjegle su tragične posljedice.

U svojoj izjavi predsjednik općine Topola istaknuo je da je jednog sudionika utrke stršljen ubo preko 50 puta, dovevši ga u opasnost po život. "Jedan sudionik pretrpio je čak 50 uboda, bio je na korak od srčanog udara. Srećom, hitna pomoć je brzo reagirala, a najteže povrijeđeni su hospitalizirani u Aranđelovcu gdje su sada u stabilnom stanju", rekao je Jovanović. Prema priopćenju predsjednika općine Topola, napad roja stršljena dogodio se na dijelu staze (kod kuće Borka Trišića). Blic podsjeća da je prošlog tjedna u Srbiji žena preminula od uboda stršljena usprkos pružanju medicinske pomoći.