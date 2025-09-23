VIDO Srpski vojnik postao hit: Na dan vojne parade sve je oduševio svojim potezom

Prošle subote u Beogradu je održana vojna parada "Snaga jedinstva 2025". Za jedan mladi par bio je to jedan od najsretnijih dana. Srpski mediji raspisali su se o prosidbi upravo na dan parade, a koja se vjerojatno dogodila nakon završetka svečanosti.

Naime, jedan mladi vojnik u uniformi Vojske Srbije, iznenadio je svoju djevojku. Na snimci koja je osvanula na TikToku klekno je pred svoju odabranicu i izvadi prsten iz uniforme. Djevojka je bila presretna, a snimka uz poznati hit Toše Proeskog 'Veži me za sebe' je postala viralna.

Snimka je izazvala brojne pozitivne reakcije, a ljudi su s oduševljenjem čestitali sretnom paru.

"Živjeli, zdravi nam bili odavde do vječnosti. Sa mojih 56 godina želim vam božansku posvećenost i ljubav", "Puno sreće, ljubavi i puno djece", "A, joj, Bože kako je lijepo. Čestitamo od srca", bili su samo neki od komentara, javlja Blic.