Sramotna razina obuke netom mobiliziranih ruskih regruta: 'Lijesovi već stižu'

U gradu blizu Jekaterinburga, u središnjoj Rusiji, novomobilizirani muškarci stupaju u mjestu u civilnoj odjeći.

- Nemaju strojnice, nemaju čizme, nemaju ništa. Pola ih je mamurno, staro, zdravstveno nespremno. Trebali bi imati pri ruci hitnu - komentira neidentificirani promatrač. S drugih mjesta stižu vijesti o rodbini tek unovačenih ruskih vojnika koja se okuplja ispred centra za obuku, donoseći vojnicima kroz ogradu stvari kao što su čizme, beretke, pancirke, ruksaci, vreće za spavanje, prostirke za kampiranje, lijekovi, zavoji i hrana.

- To se ne radi tako. Sve im mi kupujemo - rekla je Ruskinja Elena za Samara Online.

Unatoč drakonskim kaznama za kritiziranje "specijalne vojne operacije" u Ukrajini, ruski društveni mediji preplavljeni su ovakvim prizorima. Oni u nezgodan položaj dovode Ministarstvo obrane koje se našlo na udaru jer je postupilo upravo onako kako su zapadni vojni stručnjaci predvidjeli. Hitno su poslali tisuće tek unovačenih, neobučenih, loše opremljenih vojnika u Ukrajinu. Očajnički je to pokušaj da začepe rupe u svojim obrambenim linijama.

Foto: Reuters/PIXSELL

- U najboljem slučaju im daju osnovne stvari, a u najgorem ništa i bacaju ih u borbu. To pokazuje da su ti muškarci samo topovsko meso – komentirao je za New York Times William Alberque, stručnjak za rusku vojsku i direktor program kontrole naoružanja na Međunarodnom institutu za strateške studije, istraživačkoj organizaciji sa sjedištem u Londonu.

Ekstremni znak nereda došao je u subotu, kada su dvojica muškaraca iz bivše sovjetske države otvorila vatru na ruski kamp za obuku. Ubili su 11 volontera i ranili 15 prije nego što su ubijeni, izvijestili su ruski mediji.

Vojni analitičari kažu da se ruska vojska bori nastoji postići ravnotežu između dva cilja. Prvi je raspoređivanje dovoljno trupa da se zaustavi ukrajinsko napredovanje, a drugi obnova kopnenih snaga desetkovanih tijekom osam mjeseci rata. Neki regruti već su ubijeni ili zarobljeni, što izaziva sve oštrije kritike mobilizacije najavljene 21. rujna koja se odvija kaotično.

U teoriji, regruti bi trebali biti pripadnici pričuvnog sastava s vojnim vještinama koje bi trebalo osvježiti, ali u praksi je poziv može dobiti bilo tko, rekli su kritičari.

- Rezultat mobilizacije je da se neobučeni momci bacaju na prvu crtu - napisala je Anastasia Kashevarova, vojna blogerica koja je podržavala rat, u ljutitoj objavi, jednoj od nekoliko takvih.

- Čeljabinsk, Jekaterinburg, Moskva - lijesovi od cinka već dolaze. Rekli ste nam da će biti obuka, da ih nećete slati na prvu crtu za tjedan dana. Opet ste nam lagali? - dodala je.

Do sada je Kremlj tolerirao kritike vođenja rata, dok je zatvarao ili novčano kažnjavao samo one koji su dovodili u pitanje bilo kakvu potrebu za invazijom. Međutim, prošli tjedan čulo se šuškanje da bi se trebao obračunati i s vojnim kritičarima.

U petak je ruski predsjednik Vladimir Putin na konferenciji za novinare potvrdio da je 16.000 novaka već raspoređeno u borbene postrojbe. Neki od njih završili su na fronti nakon samo pet do deset dana obuke. Regruti su bili prijeko potrebni, s obzirom na to da se fronta u Ukrajini proteže na više od 1000 kilometara, rekao je Putin, dodavši da će se obuka nastaviti na fronti.

Videozapisi iz cijele Rusije koji svjedoče o nedostatku opreme, zajedno sa sve češćim prijetnjama regruta da će štrajkati zbog loših uvjeta naglašavaju dubinu problema.

Foto: Reuters/PIXSELL

U jednom videu, regrut iz Moskve dodijeljen prvoj tenkovskoj pukovniji rekao je da je zapovjednik pukovnije najavio da neće biti vježbe gađanja pa čak ni teorijske obuke prije nego što se ljudi rasporede.

Drugi video prikazuje skupinu od oko 500 neurednih muškaraca kako stoje pokraj vlaka u regiji Belgorod, blizu granice s Ukrajinom. Autor tvrdi da žive u nehumanim uvjetima, da nemaju streljiva i da moraju sami kupovati hranu.

Belgorodska gubernija objavila je da će većina muškaraca biti vraćena u središnju Rusiju na dodatnu obuku. Čak je i Roman Starovoit, guverner susjedne regije Kursk, osudio uvjete obuke. Opisao je uništene zgrade kantine, zahrđale ili pokvarene tuševe i nedostatak kreveta i uniformi.

“Na nekim mjestima je to u redu, a na nekim mjestima je jednostavno užasno”, objavio je na društvenim mrežama.

U četvrtak je službeno objavljena vijest o smrti pet neobučenih vojnika na bojištu u istočnoj Ukrajini. U priopćenju se ne iznose pojedinosti o okolnostima, ali ruska služba BBC-ja citirala je prijatelje i rođake muškaraca koji su rekli da su raspoređeni "kao topovsko meso" bez borbene obuke.

Slično tome, 28-godišnji šef odjela u moskovskoj gradskoj vladi Aleksej Martinov, koji nije imao borbeno iskustvo, ubijen je u Ukrajini samo nekoliko dana nakon što je mobiliziran, izvijestila je Natalya Loseva, novinarka državnog televizijskog kanala RT na Telegramu. Njezino izvješće nije bilo moguće neovisno potvrditi.

- Rusko vojno vodstvo riskira ishod reorganizacije vojske dajući prioritet brzoj mobilizaciji što većeg broja ljudi za aktualne borbe u Ukrajini - procjenjuje Institut za proučavanje rata sa sjedištem u Washingtonu. Izvješće britanskog Ministarstva obrane podržalo je tu procjenu, navodeći: "Činjenica da ruske postrojbe ne uspijevaju uništiti vojnu opremu prije povlačenja ili predaje pokazuje loš stupanj obuke ili borbene discipline."

I dok društvene mreže ukazuju na jedno, ruske su vlasti počele, čini se, vlastitu protukampanju.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu objavio je da se trenutačno u 80 kampova za obuku priprema i šest obrazovnih centara ruske vojske 200.000 novaka priprema za odlazak na bojište. Putin je, pak, objavio da zaustavlja nepopularnu mobilizaciju, rekavši da će 220.000 vojnika bilo dovoljno, umjesto prvotno najavljenih 300.000.

Koliko je ruskih vojnika dosad bilo u Ukrajini, ne zna se sa sigurnošću, ali procjenjuje se da ih je oko 200.000 poslano na front, a od tog broja između trećine i polovine je ubijeno ili ranjeno.

Foto: Reuters/PIXSELL

Kako bi zaustavilo sve glasnije kritike mobilizacije, rusko Ministarstvo obrane objavilo je niz filmova na kojima "mobiki", kako se u ruskom slengu nazivaju mobilizirani, uče pucati, postavljati mine i napadati tenkove.

"Regruti se obučavaju i spremni su za raspoređivanje i sudjelovanje u borbama u Ukrajini", tvrdi Ministarstvo na snimkama.

Iz Rusije stižu i vijesti da se vojni pitomci puštaju ranije s akademije kako bi preuzeli časnička mjesta u ratu.

Dodatni je problem nedostatak kadra za obučavanje novaka. Vojni treneri završili su na terenu već u veljači, a mnogi od njih se nikad neće vratiti. Njihova su mjesta popunili veterani i drugi predavači s vojnih akademija.

Novačenje stotina tisuća regruta mogla bi kratkoročno zaustaviti ukrajinsko napredovanje, ali vojni analitičari kažu da će se Rusija boriti da preokrene svoju sudbinu u nadolazećim mjesecima.

- Rusi će morati napraviti izbor - pravilno obučiti postrojbu tijekom vremena i onda riskirati gubitak rata, ili koristiti tu postrojbu sada jer to zahtijeva rat, ali postrojba će biti napola spremna - rekao je Johan Norberg, ruski analitičar u Švedskoj agenciji za obrambena istraživanja.

Ruske linije u istočnoj Ukrajini više su se puta rušile pod napadima bolje obučenih, bolje motiviranih vojnika. Analitičari kažu da ruskoj vojsci nedostaje kohezivnih jedinica u kojima su pješaštvo, topništvo i zrakoplovstvo obučeni za zajednički rad.

Andrej Guruljev, tvrdokorni zastupnik u saveznom parlamentu i viši časnik u rezervi, napisao je na Telegramu da će Rusiji trebati najmanje jedan ili dva mjeseca za obuku. Drugi misle da će to potrajati do zime. Neki ruski vojni kadeti prijevremeno su otpušteni kako bi postali časnici, izvijestio je ukrajinski generalštab.

Sovjetski Savez je zadržao stalnu infrastrukturu za vojnu obuku, koja je demontirana nakon raspada 1991. S početkom rata, stručnjaci za obuku otpremljeni su u Ukrajinu, ostavljajući jedinice koje su se borile da popune prazninu veteranima ili nastavnicima s vojnih akademija.

- Izgubili su puno vojnih stručnjaka. Novake nema tko obučiti - rekao je Gleb Irisov, veteran ruskog zrakoplovstva i bivši analitičar državne novinske agencije TASS.

No problema je, naglašava on, bilo i prije rata kada se Rusija mučila s obučavanjem oko 100.000 ročnika svakog proljeća i jeseni. Među ostalim, nedostajalo je hrane. "Nije im uspijevalo u miru, a kamoli u ratu", izjavio je Irisov. Dio obuke zbivao se samo na papiru, tvrdi on.

Neočekivano, piše New York Times, najmasovnije obuke odvijaju se u Donbasu, području istočne Ukrajine koje je zahvaćeno ratom otkako je Rusija tamo pokrenula separatistički pokret 2014. Prošlog su proljeća muškarci iz te regije masovno odvođeni u vojsku na prvu liniju bojišta. Međutim, nakon pokolja stavovi su se promijenili.

- Vlastodršci su shvatili da su uzalud potratili ljudstvo. Shvatili su da moraju bolje obučiti ljude – kaže Kiril Mihailov, istraživač iz ruske organizacije Conflict Intelligence Team, organizaciji osnovanoj u Rusiji za praćenje sukoba u koje su uključene ruske snage.

Međutim, ako je suditi po tisućama regruta koji se slijevaju u Ukrajinu nakon kratke ili nikakve obuke, čini se da Kremlj naglasak stavlja na kvantitetu umjesto na kvalitetu.

Video: Ukrajinci iz rijeke izvlačili ruski tenk ostavljen prilikom povlačenja