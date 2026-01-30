Melania Trump otkrila: Dobila sam pismo od Putina

Melania Trump otkrila je da je primila pismo od ruskog predsjednika Vladimira Putina tijekom intervjua na Fox Businessu u emisiji Mornings With Maria. Melania je razgovarala s voditeljicom Fox Businessa Mariom Bartiromo uoči premijere svog dokumentarnog filma Melania. U intervjuu je govorila o svom fokusu na dobrobit djece.

Ukrajinske vlasti tvrde da su deseci tisuća ukrajinske djece oteti od strane ruskih vlasti i odvedeni ili u Rusiju ili na područja Ukrajine pod ruskom kontrolom usred sukoba koji je započeo 2022. godine. Predsjednik Donald Trump susreo se s Putinom u kolovozu i predao mu pismo od Melania u kojem se ističe situacija ukrajinske djece koja su navodno odvojena od svojih obitelji. U ožujku 2023. Međunarodni kazneni sud izdao je nalog za uhićenje Putina zbog navodnog otimanja ukrajinske djece. Ruske vlasti tvrde da je djeca premještena iz ratnih zona radi vlastite sigurnosti te su nalog opisale kao „apsurdan i neprihvatljiv“.

Prva dama rekla je Bartiromo da je u svom pismu Putinu pozvala ruskog čelnika da zaštiti 'nevinost' djece rođene u Ukrajini. "Putin mi je odgovorio pismom. Moji predstavnici su u kontaktu i još uvijek radimo na ujedinjavanju još djece", rekla je. "Nadam se da ćemo uskoro ponovno imati veliki uspjeh. Predivno je vidjeti svu tu djecu i posebno roditelje sretne. Naravno, želite biti sa svojim djetetom". Nije otkrila točan sadržaj Putinova pisma.

U svom pismu prva dama je napisala da svako dijete sanja o „ljubavi, mogućnostima i sigurnosti od opasnosti“.

"Kao roditelji, naša je dužnost njegovati nadu sljedeće generacije. Kao vođe, odgovornost za očuvanje naše djece proteže se izvan udobnosti nekolicine", napisal je. Rekla je da neka djeca 'moraju nositi tihi smijeh' te da Putin 'može sam jednim potezom vratiti njihov melodični smijeh'. "U zaštiti nevinosti ove djece učinit ćete više nego samo služiti Rusiji – služit ćete čovječanstvu samom. Takva smjela ideja nadilazi sve ljudske podjele, a vi, gospodine Putin, sposobni ste ostvariti tu viziju jednim potezom pera već danas", poručila je, piše Newsweek.