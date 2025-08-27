Spolno iskorištavao dijete, a kada je uhićen, otkrilo se i da je u stanu sadio marihuanu

Za teško spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta, te za zloporabu droge optužen je 35-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Rijeka. Prema optužnici, spolno zlostavljanje djeteta počinio je tijekom 2024. na području Primorsko-goranske županije.
Što se tiče zloporabe droge, tereti ga se da je tijekom istog vremena u svom stanu uzgajao marihuanu, koju je potom sušio i usitnjavao. Kada je uhićen, pretragom je u njegovom stanu nađeno više stabljika konoplje te oko 170 grama marihuane. Tužiteljstvo u optužnici traži da se 35-godišnjaku produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.
