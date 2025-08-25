Dvojac, koji je jedini ostao na optuženičkoj klupi zbog optužbi za krijumčarenje 600 kg kokaina, niječe krivnju

Da su ponekad čudni putovi pravosudni, dokaz je akcija La Famiglia, filmska priča o krijumčarenju 600 kilograma kokaina avionima iz Južne Amerike u Europu, u kojoj je pet godina i tri mjeseca od podizanja optužnice, iz četvrtog pokušaja konačno počelo suđenje dvojcu koji je jedini ostao na optuženičkoj klupi zagrebačkog Županijskog suda. A taj dvojac čine Petar Šarac i Aleš Sokolik, državljanin Češke, koji su na početku suđenja, zanijekali krivnju.

USKOK i obrane predložili su dokaze koji bi se trebali izvesti tijekom suđenja, a obranama je sporan bio prijedlog USKOK-a da se tijekom suđenja, među ostalim pročitaju i presude po sporazumu bivših suoptuženika Šarca i Sokolika. Jer svi koje je USKOK obuhvatio optužnicom podignutom u svibnju 2020., uključujući i Michaela Dokovicha, koji je po optužnici bio na čelu zločinačkog udruženja koje je krijumčarilo 600 kilograma kokaina, odavno su priznali krivnju i služe kazne po tim presudama. Ivan Gržić, Šarčev branitelj naveo je kako se protiv čitanju tih presuda, navevši da se u njima Šarac spominje, dok istovremeno nije imao mogućnost da se brani jer je postupak protiv onih koji su se nagodili s tužiteljstvom bio razdvojen. A oni su priznali krivnju sukladno činjeničnim navodima optužnice, a u tim navodima USKOK pojašnjava kakvu su ulogu, po stavu tužiteljstva, u cijeloj toj priči imali Šarac i Sokolik. Stavu Gržića priključio se i Hrvoje Korša, branitelj Sokolika, no sudsko vijeće predvođeno sutkinjom Sanjom Nolom, na kraju je ipak odlučilo da će se te presude pročitati. Odlučili su i da će se pročitati presuda iz Češke, koju je sudu dostavio Korša, a prema kojoj su Sokolikov kopilot i stjuardesa u češkom djelu postupka, koji se bavio akcijom La Famiglia oslobođeni krivnje. Tijekom suđenja trebala bi se pročitati materijalna dokumentacija u spisu, preslušati snimke tajno snimljenih razgovora i ispitati određeni svjedoci, dok će se o saslušanju nekih svjedoka, koje je predložila obrana odlučiti tijekom postupka.

Prema optužnici, Šarac i Sokolik su bili dio zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Michael Dokovich, koji je 2021. priznao krivnju te je osuđen na 11 i pol godina zatvora i oduzeto mu je 1,3 milijun eura. Cijela ta priča, prema optužnici, pomalo je filmska i nevjerojatna jer USKOK u optužnici navodi da su optuženicima putovanja privatnim zrakoplovima od Švicarske, Italije, Njemačke, Srbije pa sve do Kostarike, Urugvaja i Dominikanske Republike bila pokriće za trgovinu drogom. USKOK u optužnici tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima kokaina. Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge. Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga. USKOK-ova optužnica prikazuje kako funkcionira svijet narkokartela, a najzanimljiviji u toj priči bio je upravo Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, a predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović te Radovan Trzin. Uhićen je 16. svibnja 2019. u Švicarskoj. Tamo je u pritvoru bio do 28. studenog 2019., kada je izručen Hrvatskoj. Osim njega, Šarca i Sokolika još su bili optuženi Silvijo Beljević, Dražen Letić, Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka, koja je inače Dokovicheva nevjenčana supruga te Ivan Lešić, koji je radio kao policajac u Rovinju. Svi su osuđeni na temelju nagodbe s USKOK-om.