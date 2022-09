Splitsko je Gradsko vijeće, raspravljajući o radu Hrvatskog doma Split, briljiralo u proizvodnji prostote i besmisla

Bilo je neugodno, mučno i zdravom razumu prilično uvredljivo slušati u četvrtak navečer "raspravu" koja se vodila o 20. točki dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća u Splitu. Počevši od toga da ja ne razumijem jezik na kojem je napisan naziv te točke: "Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Hrvatskog doma Split za 2021. godinu".

Na hrvatskom jeziku, onom koji ja govorim i razumijem, uz podosta nagađanja, to bi trebalo značiti da već postoji i da je na početku rasprave pročitan prijedlog zaključka o tome da se izvješće o radu Hrvatskog doma Split usvoji ili ne usvoji. Ali to nije bio slučaj. Ali je zato na početku "rasprave" rečeno kako je gradski Odbor za financije prethodnog dana izvještaj o poslovanju dotične ustanove odbio, i to – sad se vežite – sa sedam suzdržanih glasova.

Već sam ovdje početkom ljeta napisao, potaknut koncertom kojim je genijalni Ivo Pogorelić zaključio sezonu Hrvatskog doma Split, da umjetnost u svijet i naše životu unosi ljepotu i smisao, a politika prostotu i besmisao. Sve što se dogodilo u trinaestak minuta koliko je trajala "rasprava" o točki dnevnog reda, napisanoj na nekom nerazumljivom i besmislenom jeziku koji se samo prividno služi riječima hrvatskog jezika, potvrdilo je tu moju tvrdnju.

Tek što je zaustio, gospodin Kaporelo prekinut je i upozoren da ne dulji jer su vijećnici, ako ih je zanimalo i ako im se dalo, mogli već pročitati njegov izvještaj, odnosno izvješće. Pa je on tako samo ukratko nabrojao osnovnu statistiku i činjenicu, već registriranu u čitavoj hrvatskoj kulturnoj javnosti, a i šire, da se Hrvatski dom Split u prvih godinu i pol dana svog postojanja i rada profilirao kao najaktivnija i najproduktivnija koncertna dvorana u Hrvatskoj. Sve je to ostvarilo četvero zaposlenih, uključujući i v.d. ravnatelja s njegovim vanjskim suradnicima, na čiji bi se rad i nužne usluge (od dizajna i tiskanja plakata i svih ostalih materijala nadalje) inače trošilo puno manje kada bi bili stalni zaposlenici ove ustanove.

Iznio je g. Kaporelo i važan podatak da ustanova nije ni u kakvom financijskom minusu, nego će do kraja godine, nastavi li tempom kojim sada radi, za svaku kunu dobivenu iz gradskog proračuna zaraditi još jednu: što od sredstava dobivenih na temelju uspješne prijave na natječaj Ministarstva kulture, što od sponzora koji su također u Hrvatskom domu Split prepoznali kvalitetu uz koju je poželjno vezati ime svojih tvrtki, te od prihoda od ulaznica. Malo li je sve to?

Dakle, da se vratim na besmisao sadržan u objavi da je Odbor za financije izvještaj o takvom očito pozitivnom financijskom poslovanju odbio sa – jeste li još uvijek vezani? – sedam suzdržanih glasova. U hrvatskom jeziku i okvirima zdravog razuma, sedmero je članova spomenutog odbora imalo na raspolaganju dati svoj glas "za", "protiv" ili ostati suzdržano. Glas "za" značio bi da izvještaj prihvaćaju, glas "protiv" značio bi da ga odbijaju, a suzdržan glas valjda bi trebao značiti da o tom predmetu nemaju nikakvo mišljenje, a ako ga i imaju, suzdržavaju se izreći ga. Na pitanje jednog vijećnika zašto je Odbor za financije na takav način uopće odbio izvještaj, odgovor je bio: "Pitajte njih."

Gradski vijećnik Davor Matijević (SDP) upitao je koje su to posebne usluge za koje je Hrvatski dom Split platio 110 tisuća kuna. No prije toga pošteno je rekao da je on u startu bio protiv toga da Hrvatski dom Split, kao prva i jedina profesionalna koncertna dvorana koju je Split napokon dobio, uopće bude zasebna ustanova.

I tu je "raspravi" bio kraj, osim što je jedna vijećnica izrazila zgranutost što se gospodin Kaporelo drznuo vijećniku Matijeviću odgovoriti sasvim logičnim protupitanjem: misli li on da Split, drugi po veličini grad u Hrvatskoj, ne zaslužuje imati profesionalnu koncertnu dvoranu s pripadajućom joj koncertnom agenturom? Gospodin vijećnik Matijević (SDP) na to je odgovorio još jednom verbalnom vratolomijom upitne smislenosti. Rekao je da on nipošto nije protiv koncertne dvorane, nego je protiv toga da koncertna dvorana bude zasebna ustanova sa svojim ravnateljem i zaposlenima.

Da, baš tako koncertne dvorane inače u svijetu funkcioniraju, bez uprave i zaposlenih, a vrhunski im se umjetnici (da spomenemo samo Martinu Filjak i Katarinu Livljanić koje su baš prije tjedan dana sudjelovale u predstavljanju nove koncertne sezone Hrvatskog doma Split) sami javljaju, pa onda sami organiziraju svoje nastupe za koje sami tiskaju i polijepe plakate po gradu. Pa onda i publika sama od sebe dođe.

Uglavnom, kako to već biva, na kraju te i takve "rasprave" glasalo se o tom nerazumljivom nečem što je pisalo u 20. točki dnevnog reda. Pa je sedmero vijećnika glasalo "za", što bi, nagađamo, trebalo značiti da su za prihvaćanje izvješća o radu ustanove koji smatraju dobrim. Troje-četvero, koliko sam vidio u prijenosu, bilo je suzdržano, a većina, kojoj predsjednik Gradskog vijeća nije izrekao broj, glasala je "protiv".

Tada se gosodin Kaporelo usudio još nešto priupitati Gradsko vijeće: najprije može li mu itko obrazložiti i objasniti zašto izvješće, kojem zapravo nitko nije našao nikakve mane, nije prihvaćeno, i što to za njega i njegovu budućnost, kao i budućnost ustanove koju vodi, zapravo znači? Slijedi li na sljedećoj sjednici, naime, njegova smjena?

Tada je uslijedio vrhunac, taman kada je u dvoranu ušao i gradonačelnik Ivica Puljak. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Domazet, odgovarajući Kaporelu, zabetonirao je besmisao te čitave farse jasno i glasno rekavši kako mu zapravo nitko ne zna i ne može reći zašto se glasalo tako kako se glasalo, a još manje što to uopće znači i kakve će to posljedice imati, ako će ih uopće imati. Može značiti, a i ne mora, rekao je.

Ako se dogodi smjena, bez ikakvog suvislog obrazloženja, nego zbog demonstracije gole i glupe političke volje i rulje, ne bi me uopće čudilo da gospodin Kaporelo čitavu sezonu, koju je već isplanirao i najavio, skupa sa svim ugovorima s nizom vrhunskih umjetnika čiji su nastupi u Splitu već zakazani, fino spakira i otkaže, jer takvo što Splitu, onakvom kakvim ga predstavlja ovo i ovakvo Gradsko vijeće, očito ne treba. A ako postoji i neki drugi Split, a ja znam da postoji jer sam ga susretao i viđao na svakom od sjajnih koncerata kojima sam imao sreću nazočiti u Hrvatskom domu Split, neka nešto kaže i učini.