"Rješenje problema zagađenja mora ne trebamo tražiti u moru, već na kopnu"

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, po prvi put u Hrvatskoj, u Splitu organizira dvodnevnu razmjenu znanja i dostupnih informacija o gospodarenju otpadom, upotrebi jednokratne plastike i razini zagađenja plastikom u Sredozemnom moru, odnosno Jadranu.

- Morski otpad goruća je tema ne samo europskih politika, već i europskih ekosustava. Zato već znamo da rješenje problema zagađenja mora otpadom ne trebamo tražiti u moru, već na kopnu – rekla je Tea Kuzmičić Rosandić, voditeljica projekata Sunca i organizatorica konferencije "Beyond Plastic Hrvatska" koja će se održati 15. i 16. rujna u prostorijama SPINIT inkubatora. Tamo će se okupiti 50 relevantnih hrvatskih i međunarodnih stručnjaka iz područja gospodarenja otpadom koji će izlagati stručne radove i predstaviti primjere dobre prakse. Također, Važnost konferencije prepoznao je i župan Blaženko Boban koji će službeno otvoriti konferenciju.

– Institut se, naravno, odazvao pozivu zbog suradnje koju imamo sa Suncem na ovoj problematici, a ovo je prva konferencija u Splitu koja se organizira na temu morskog otpada – naglasio je Pero Tutman s Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split koji je jedan od izlagača prve sesije konferencije - "Morski otpad".

Morski otpad predstavlja jednu od svjetski najbrže rastućih prijetnji morskim ekosustavima s velikim okolišnim, kulturnim, zdravstvenim i gospodarskim utjecajima i posljedicama. Iz tog razloga, sesija "Morski otpad" prva je na konferenciji i, s pauzama, trajati će cijeli prvi dan konferencije 15.rujna, od 11:15 do 16:15.

Drugi dan, 16. rujna od 9:30 do 13:30 konferencija je podijeljena u 3 sesije: "Javne politike i gospodarenje otpadom", "Kružna ekonomija i tehnologije obrade otpada" te "Poslovni sektor i gospodarenje otpadom". Cijeli program možete pronaći OVDJE.

– Ovom konferencijom želimo zajedno pronaći rješenja za smanjenje morskog otpada. Vjerujem da ćemo izgraditi partnerstava i ojačati kapacitete sudionika za provedbu održivog gospodarenja otpadom – zaključila je Kuzmičić Rosandić.

Konferencija će se održati uživo, uz mogućnost praćenja putem Facebook Live na profilu Sunca (link). Također, treba dodati da će konferencija biti prilika i za predstavljanje rezultata For Plastic-Free Croatian Island projekta, u sklopu kojeg se organizira konferencija, a koji financira The Beyond Med Association (www.beyondplasticmed.org).

Projekt je započeo je 1. listopada 2020. i traje do 31. rujna 2022. Nositelj je projekta Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, a partneri su Grad Stari Grad (otok Hvar), Općina Sali (otok Dugi otok) i Zelena akcija. Suradnici na projektu su SMILO, Inicijativa za Zlarin bez plastike, a projekt podržava World Wide Fund for Nature.

Opći cilj projekta je doprinos smanjenju upotrebe jednokratne plastike, kao i smanjenju onečišćenja plastikom u Jadranskom i Sredozemnom moru, implementacijom mjera održivog gospodarenja otpadom koje se temelji na principima smanji, ponovno koristi, recikliraj u općini Sali na Dugom otoku i Starom Gradu na otoku Hvaru.

