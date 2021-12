Splitski sportaši ambasadori su solidarnosti i volonterstva u akciji za beskućnike

Dvadeseti humanitarni buvljak "A di si ti?!", s kojega je novac namijenjen splitskoj udruzi MoSt koja se skrbi o beskućnicima, održat će se u subotu 11. prosinca na splitskoj rivi. Ove će godine među brojnim šarenim štandovima prepunim knjiga, rukotvorina, svaštarija i slatkarija građani moći kupiti originalne proizvode korisnika Centra za beskućnice i beskućnike nastale u sklopu projekta "Split Style by MoSt", radne aktivnosti kojom se splitske beskućnice i beskućnike želi uključiti u aktivan rad. U tu je svrhu MoSt početkom godine opremio tiskaru u kojoj se majice, torbe, ruksaci i drugi modni dodaci obogaćuju simpatičnim, duhovitim natpisima tipičnim za Dalmaciju.

"Split Style by MoSt"

Originalni proizvodi splitskih beskućnika osvojili su i uspješne splitske sportaše, reprezentativce, olimpijce, europske i svjetske prvake... Toni Kanaet, Petra Marendić, Dino Sinovčić, Paula Jukić, Tonči Stipanović, Filipa Merčep, Ivan Mikulić i Dina Levačić nosili su ih u kampanji "Ambasadori solidarnosti i volonterstva".

Opremljeni kreacijama splitskih beskućnika stali su pred objektive fotoreportera Miroslava Lelasa i Milana Šabića, koji će akciju obogatiti ponudom unikatnih razglednica nastalih od snimljenih fotografija. Naravno, sportsaši će u subotu biti na rivi i potpisivati ih te svima pokazati da Split nije samo grad sporta, već i humanosti i solidarnosti.

- Doći ću ih podržati, naravno, doista su mi se svidjeli proizvodi splitskih beskućnika i mislim da je odlično što su našli način kako se zaposliti. Cijela ta akcija je lijep način kojim svi možemo pomoći našim sugrađanima u ovo blagdansko doba. Nadam se da će se što više građana odazvati, kupiti nešto i barem malo uljepšati Božić i našim beskućnicima - rekao je Toni Kanaet, hrvatski tekvondo reprezentativac, zlatni na Igrama u Rusiji i brončani na Olimpijskim igrama u Japanu.

Buvljak će biti i najveći dosad, najavljuje predsjednik udruge MoSt Dado Lelas. Sudjeluje više od 90 organizacija, udruga, institucija, klubova, stranaka i tvrtki.

- U svemu tome nam je najvažniji broj sudionika, malih donatora, volontera, a posebno nam je važan angažman naših korisnika u akciji. Na ovaj način priliku za sudjelovanje dajemo i onima koji mogu donirati jednu ili dvije knjige, a žele svim srcem biti dio ovog događaja i nekome uljepšati blagdane - kaže Lelas. Napominje da će "A di si ti?!" zauvijek ostati ulična akcija.

- Bez pozornice, bez velike produkcije, s prodajom rukotvorina, novih, ali i rabljenih predmeta, u kojoj će se na jednome mjestu i u jednom trenutku naći naš beskućnik, vrhunski sportaš, student, političar, volonter, učenik, ravnatelj, motociklist, umirovljenik i svi oni drugi mali, obični ljudi - govori Lelas. U ime svih korisnika Centra i udruge MoSt zahvalio se svim sudionicima kampanje "Ambasadori solidarnosti i volonterstva" i svima koji su na bilo koji način dio dva desetljeća duge priče "A di si ti?!".

Uređenje bolesničke sobe

Sav novac prikupljen akcijom bit će namijenjen uređenju i opremanju prostora i bolesničke sobe u Centru za beskućnike, kao i materijalima za buduće proizvode radne aktivnosti "Split Style By MoSt".

- Nemojte da se u subotu na rivi pitamo "A di si ti?!" - pozvao je Lelas građane da se odazovu i kupnjom na buvljaku pomognu rad MoSt-a i razvesele beskućnike.