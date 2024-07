Splitski Institut upozorava: Velika biološka invazija u Jadranu! Evo što trebate učiniti ako je uočite

Splitski Institut za oceanografiju i ribarstvo izvijestio je javnost o pojavi smeđe alge Stypopodium schimperii još 2022. godine. Nakon nedavnog terenskog istraživanja na Visu, zaključili su kako je potrebno ponovno upozoriti javnost te pozvati sve zainteresirane na praćenje širenja ove invazivne vrste. Naime, naglasili su na Facebooku da smeđa alga Stypopodium schimperii nalikuje zavičajnoj algi Padina pavonica, ali se lako razlikuje po boji.

Dok je Padina pavonica bijele boje, Stypopodium schimperii je smeđa s povremenim tirkiznim nijansama. Osim boje, strana invazivna alga je znatno veća, često dosežući veličinu preko 40 cm, dok zavičajna Padina rijetko prelazi 20 cm. Stypopodium schimperii, smeđa alga iz Indijskog oceana, vjerojatno je dospjela u Sredozemlje prolaskom kroz Sueski kanal, a prvi put je zabilježena u Izraelu oko 1973. godine, a od tada se proširila na obale istočnog Sredozemlja te je zabilježena i u Egejskom i Jonskom moru u Grčkoj.

U jesen 2020. pronašli smo nekoliko primjeraka uz otok Vis, blizu Komiže. Kroz godinu dana brojnost je porasla na tisuće jedinki. Danas je proširena sjevernom stranom otoka sve do Visa na dubinama od jedan do 30 metara, a započela je širenje i na Biševu. Alga u samo dvije do tri godine prekrije 100 posto morsko dno, potpuno potiskujući zavičajne alge na stjenovitom dnu između 5 i 15 m dubine!', naveli su iz splitskog Instituta na Facebooku.

Nakon nedavnog istraživanja na Visu, Institut ponovno poziva javnost na praćenje širenja ove invazivne alge kako bi se bolje razumjele njezine ekološke posljedice. Navode kako nije moguće sa sigurnošću predvidjeti hoće li se Stypopodium schimperii brzo proširiti našim podmorjem ili će, nakon početnog snažnog rasta, doći do njezinog povlačenja, što je čest slučaj s invazivnim vrstama.

Ako je uočite, obavezno nam javite. Slikajte je pod morem ili izvadite zbog fotografiranja', poručuju za kraj, uz dodatnu napomenu da je pronalazak i istraživanje vrste Stypopodium schimperii rezultat provedbe projekta 'Benthic NIS' (IP-2019-04-6702) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

