Splitska Riva označila je početak završne bitke za budući društveni poredak

Što se to ovih dana događa u Hrvatskoj? Je li upadom maskiranih ljudi na kulturnu manifestaciju srpske manjine uistinu srušen ustavni poredak, kako to sugeriraju dramatične izjave nekih aktera političke scene? Naravno da nije. Na splitskim Blatinama i ispred srpskoga kulturnog centra u Zagrebu dogodilo se kažnjivo političko nasilje, a ne rušenje ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. No to političko nasilje zabrinjavajući je signal da su neke skupine, koje već dulje vrijeme nastoje preliti zbivanja iz Srbije u Hrvatsku, djelomice uspjele u svojoj nakani. Njihova strategija zasnovana na podjeli naroda, radikalizaciji desnice i izazivanju sukoba s vlašću – uz obilatu pomoć dijela medija i lijeve oporbe, koja već mjesecima ne prestaje govoriti o ustašizaciji društva – počela je davati rezultate.
Krajnja desnica, dakle, zasad ne ruši Plenkovića, ali je poslala jasan signal da nije zadovoljna politikom njegove vlade te da bi trebao promijeniti kurs
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Lijepi li se vaša stolica za WC školjku? Evo što to govori o vašem zdravlju
VIDEO Evo što je prije 18 godina Dejan Medaković govorio o pridjevu Velika Srbija
U Slavoniji čistio bunar, pa se šokirao pronalaskom: Odmah je pozvao policiju
Želite prijaviti greške?
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Svi se svađaju koliko je ovdje mrtvih, a nikoga nije briga što je nas živih sve manje
Zvone, ovo nisu oscilacije: Ne morate biti Celta da iskoristite greške Dinama
Ja i Rundek nikad se nismo posvadili, ali smo dva svijeta, a s Johnnyem se čujem, ali ne razgovaramo o glazbi
Još iz kategorije
I Hrvatska se mora početi ozbiljno pripremati za “crne scenarije”
Ruska invazija na Ukrajinu, nakon traumatične i smrtonosne pandemije, razotkrila je europsku ranjivost na brojnim strateškim područjima. Godine bezbrižnog uživanja dividende mira i neulaganja u obranu i sustave civilne zaštite dolaze na naplatu.
Epsteinova sjena progutala princa Andrewa, ostao bez titula i palača
Poricao je optužbe da je spavao sa 17-godišnjom Virginijom Giuffre, koju mu je doveo Epstein, ali nakon njezina samoubojstva potpuno su ga razotkrili njezini posthumno objavljeni memoari “Ničija djevojka”
I prosvjedi i 'antiustaška' histerija koordinirani su. Tko su organizatori?
Sada će se razbistriti koji su političari zreli, a koji su glupi ili provokatori. Na Rivi nije bilo ustaša, kritike nisu išle Srbima, nego državi koju očito valja destabilizirati
Skromna ideja za deblokadu procesa imenovanja novih veleposlanika RH: Najprije jedno razrješenje, pa onda sva ta imenovanja...
O blokadi procesa imenovanja veleposlanika Plenković je govorio na press-konferenciji u utorak, koja je trebala biti posvećena slanju kratke i jasne poruke, ali koja se pretvorila u 65-minutno premijerovo obraćanje od kojeg je 50 minuta bilo bespotrebno, suvišno i kontraproduktivno
Orbán, ili kako istovremeno voljeti i eksploatirati Hrvatsku
"Jao nama. Natjera li nas EU da kupujemo naftu preko Hrvatske, nadrapali smo", narativ je koji plasira mađarska vlast
Digitalnim juanom Kinezi plaćaju dvije godine, SAD ima stablecoin, a digitalni euro – kasni
Vrijeme radi protiv svih u EU jer postoji realna mogućnost da će Amerika i Kina preuzeti tržište digitalnih valuta prije nego što se Europa dogovori
Hegemonija i globalizam idu ruku pod ruku, uvjerio se u to i Trump na susretu s Xijem
Ono gdje se Trump uklapa u globalistički 'narativ' jest njegova ljubav prema američkoj hegemoniji. Njemu je ta hegemonija draga pa je pokušao iskoristiti tu činjenicu kako bi se obračunao s globalizmom. Zbog toga je potegnuo alat nametanja carinskih barijera širom svijeta
Sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi!
Ali stvar je smiješna, ako bolje promislite. Cijeli život slušate onu rečenicu iz drame 'Hrvatski Faust', koju je autor Slobodan Šnajder posudio od svoje bake, a pogrešno je pripisana Miroslavu Krleži: Sačuvaj me, Bože, srpskog junaštva i hrvatske kulture. A sada ćete ostatak života slušati o hrvatskom junaštvu i srpskoj kulturi
Jean-Michel je pokopan, ne i njegove lekcije o životu i smrti
Nedostaje još jedna kockica u tom tragičnom mozaiku, a to je pravda koja mora pronaći put do onih koji su pomislili da su ubili i njega i njegovu ideju
Roboti uče kako se 'razmnožavati', uskoro će nas početi i tračati
Kako su objasnili programeri, botovi prelaze na GGWave, način prijenosa podataka putem zvučnih valova umjesto izgovorenih riječi. Starkov i Pidkuiko razvili su ga kako bi omogućili prijenos podataka temeljen na zvuku između nepovezanih uređaja.