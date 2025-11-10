Splitska Riva označila je početak završne bitke za budući društveni poredak

Što se to ovih dana događa u Hrvatskoj? Je li upadom maskiranih ljudi na kulturnu manifestaciju srpske manjine uistinu srušen ustavni poredak, kako to sugeriraju dramatične izjave nekih aktera političke scene? Naravno da nije. Na splitskim Blatinama i ispred srpskoga kulturnog centra u Zagrebu dogodilo se kažnjivo političko nasilje, a ne rušenje ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. No to političko nasilje zabrinjavajući je signal da su neke skupine, koje već dulje vrijeme nastoje preliti zbivanja iz Srbije u Hrvatsku, djelomice uspjele u svojoj nakani. Njihova strategija zasnovana na podjeli naroda, radikalizaciji desnice i izazivanju sukoba s vlašću – uz obilatu pomoć dijela medija i lijeve oporbe, koja već mjesecima ne prestaje govoriti o ustašizaciji društva – počela je davati rezultate.