Porazni ekonomski rezultati – slabost za koju Trump doista plaća političku cijenu

Kada američki predsjednik Donald Trump govori o američkom gospodarstvu, redovito koristi superlative, a termin "najvruće gospodarstvo na svijetu" jedan je od njegovih najčešćih opisa. Američki predsjednik stalno uvjerava da je američko gospodarstvo postalo najdinamičnije na svijetu, opisujući učinke svojih carina kao "američko ekonomsko čudo" i tvrdeći da je riječ o najbržem i najdramatičnijem gospodarskom preokretu u povijesti, što je rezultiralo eksplozivnim rastom i procvatom investicija. Trump pritom stalno naglašava da je od svog demokratskog prethodnika Joea Bidena, za kojeg još nije odlučio pristaje li mu bolje nadimak "Pospani Joe" ili "Pokvareni Joe", naslijedio "nered" u gospodarstvu, ne bi li i tako dodatno naglasio impresivnost svojih gospodarskih "uspjeha".