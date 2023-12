Specijalci naoružani do zuba Ćosića i ostale doveli na sud, obrane osporavaju zakonitost SKY-a

Od trenutka od kada su uhićeni i pritvoreni, svaki njihov dolazak na sud prate jake, reklo bi se gotovo pa neviđene mjere osiguranja. Koje uključuju "do zuba" naoružane pripadnike Specijalne policije i transport u ili u pratnji tzv. Gurke, vozila Specijalne policije. Tako je bilo i utorak, kada su Petar Ćosić i njegovi suoptuženici iz istražnog zatvora dovedeni na zagrebački Županijski sud. Jer se tamo održava sjednica optužnog vijeća na kojoj se odlučuje o pravomoćnosti optužnice.

Nastavak je to sjednice optužnog vijeća od prije par mjeseci, a prema očekivanju "zapelo" je na (ne)zakonitosti dokaza. Jer velik broj dokaza koji je USKOK prikupio i naveo u optužnici protiv Ćosića i ostalih, za koje se inače smatra, po USKOK-u i policiji, da su hrvatski krak narko hobotnice Darka Šarića, obranama je sporan jer su prikupljeni zahvaljujući onome što je nađeno u SKY aplikaciji koja je vrlo "popularna" među kriminalcima diljem svijeta jer im omogućuju visoko kriptiranu komunikaciju. Njezino dešifriranje omogućilo je policijama diljem svijeta da dobiju u uvid u to kako funkcionira organizirani kriminal. No je li takav način prikupljanja dokaza zakonit ili ne, jer je riječ o nečem što sliči masovnom nadzoru, prijepor je oko kojeg "bitke" vode obrane i optužba. Ne samo u Hrvatskoj već diljem EU. U nekim zemljama sudovi tako prikupljene dokaze prihvaćaju kao zakonite, u drugima su postupci zastali dok svoje o toj problematici ne kaže Europski sud pravde ili Europski sud za ljudska prava, dok su u trećima takvi dokazi odbijeni kao nezakoniti. Obranama je u principu sporno kako su se dešifrirali prikupljeni podaci, tko je izdao naloge za tajno praćenje, tko je hakirao spomenute aplikacije...

O toj problematici, raspravljaju USKOK i obrana i u slučaju Ćosića i ostalih, a nakon što sasluša argumente obiju strana, optuženo vijeće će donijeti svoju odluku. Na koju će nezadovoljna strana imati pravo žalbe, o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud (VKS). Što zapravo znači da optužnica protiv Ćosića i ostalih vjerojatno neće postati pravomoćna još neko vrijeme, vjerojatno ni do kraja iduće godine.

USKOK Ćosića i još sedam osoba tereti da su iz Južne Amerike prokrijumčarili najmanje 600 kilograma kokaina, ali i da su bili upleteni u likvidaciju Milana Milovca, Šarićeve desne ruke u Ekvadoru. Osim Ćosića, još su optuženi Manuel Vulić, koji je jedno vrijeme bio među najtraženijim europskim bjeguncima dok nedavno nije izručen iz Kolumbije, Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić i Goran Vuk. Optužnica protiv Ćosića i ostalih podignuta je u travnju ove godine, a zločinačka grupa svojim "poslovima" se bavila, tvrdi USKOK, od studenog 2019. do travnja 2022. Kao glavnog u toj priči USKOK je označio Ćosića koji se povezao s Milovcem i Vulićem, te su onda organizirali ostatak skupine. Milovac je bio zadužen za nabavu kokaina u Južnoj Americi, prije svega u Ekvadoru, u kojem je živio. Droga je ubacivana u brodove kontejnere te se skrivena u bananama ili nečem drugom transportirala do luka u Rijeci ili Pločama, odakle je vađena i dalje transportirana u zemlje EU. Kilogram kokaina prodavan je po cijeni i do 30.000 eura, a dio kriminalne skupine optužen je i za krijumčarenje oružja. Nešto od droge nađeno je u luci Ploče, a u tom djelu priče bio je optužen i Čokara. Priznao je krivnju te je po nagodbi s USKOK-om osuđen na šest i pol godina zatvora i novčanu kaznu od milijun i pol kuna.

USKOK inače smatra da su Ćosić i Vulić bili glavni operativci Darka Šarića u Hrvatskoj, a i Šarić je također optužen u ovoj priči, ali u Srbiji.