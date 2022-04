Spasio pticu koja je ležala pokraj ceste, no brzo je shvatio da to nije bilo baš pametno

Kada ugledate ozlijeđenu životinju na cesti, ako imate imalo osjećaja, sigurno ćete se zaustaviti i pomoći joj. Učinio je to i BBC-jev reporter Matt Gravelling koji je putujući na snimanje 2018. godine pokraj ceste ugledao ozlijeđenu pticu koja je bila bez svijesti.

Zaustavio je svoj automobil i uzeo pticu te je stavio na suvozačevo sjedalo i nastavio voziti. Riječ je, naime, bila o crvenoj lunji, ptici grabljivici iz porodice jastrebova.

Nakon 15 minuta jastreb je došao k svijesti, bio je poprilično ljutit pa je Gravelling već iduće minute istrčao iz automobila.

Iduća tri i pol sata proveo je pokraj vozila dok je u njemu ptica grabljivica bezbrižno čekala djelatnike za zaštitu životinja, a svoje neobično iskustvo BBC-jev novinar podijelilo je na Twitteru, gdje je postao pravi hit koji se još dugo dijelio po internetu.

2:30pm - Driving to filming location



2:45pm - Pick injured bird off the road and put in car.



3:00pm - Unconscious bird wakes up.



3:01pm - Escape from car



3:02 - 6:29pm - Unable to get back in car.



6:30pm - RSPCA turn up to take away the angry, injured bird.



Just another day pic.twitter.com/XRkN2daaZ7