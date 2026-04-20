Postavio pitanje pa pokrenuo lavinu reakcija: 'Ja ovo nisam znao, a Srbin sam'

Prezime je jedan od ključnih dijelova identiteta, no malo tko zapravo razmišlja o njegovu pravom značenju i podrijetlu. Iza brojnih prezimena kriju se stoljetne jezične i kulturne tradicije koje otkrivaju obiteljske korijene i način na koji su se nekada formirala imena. Upravo je jedna objava na društvenim mrežama potaknula mnoge na razmišljanje o toj temi. Jedan je Srbin napisao kako je tek nedavno saznao da prezimena koja završavaju na "-ović" i "-ević", zapravo označavaju podrijetlo, odnosno znače "potomak od" ili "sin od", što je izazvalo niz reakcija i komentara.

Iako mnogima ta informacija nije nova, brojni korisnici priznali su da su se prvi put susreli s tim objašnjenjem. U raspravi su se ubrzo počeli javljati i oni koji su dodatno pojašnjavali da je riječ o starom slavenskom načinu tvorbe prezimena, gdje se nastavkom "-ić" označava pripadnost ili nasljeđe. Takva prezimena raširena su diljem regije, ne samo u Srbiji, već i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, a često su nastajala od imena oca ili pretka.

"Ako si Stefan, a otac ti je Petar, ti si Petrov sin. Ljudi te znaju kao Stefan Petrov. Onda je tvoj sin Stefanov, ili, budući da si ti Petrov, on je Petrović – mali od Petrovog. S vremenom se ustalilo da ljudi imaju prezime na -ović/-ević, pa ako je tvoj sin Petrović, i njegov sin nastavlja isto prezime. Isti je korijen zašto Bugari imaju -ov/-ev, a Rusi to koriste kao srednje ime, dok Makedonci imaju -ovski/-evski", objasnio je jedan korisnik. Drugi su istaknuli da su u nekim krajevima postojale i drugačije tradicije. "U mom selu je običaj bio da unuk uzme djedovo ime za prezime. Ako je djed David, unuk je Davidović. Davidov sin nosi prezime Davidovog oca. Drugim riječima, otac i sin ne nose isto prezime", napisao je jedan od komentatora.

Neki su dali i jednostavnije usporedbe: "Kao što je sin od kralja - kraljević, sin od cara - carević, tako je i sin od Miloša - Milošević". Pojedini su se prisjetili i školskih primjera: "Nas je učitelj to učio. Djevojčice je prozivao Petrovićeva, Jovanovićeva, a nas Petroviću, Jovanoviću. U Makedoniji se, primjerice, za prezime Stanisovski za žene kaže Stanisovska", naveo je jedan korisnik. U raspravi se povukla i paralela s drugim jezicima: "Još kad otkriješ da isti princip postoji kod Amerikanaca (Johnson, Peterson...)", zaključio je jedan od sudionika rasprave.