Prvi prikaz krokodila "ubojice dinosaura", bio je velik poput autobusa

Kako je izgledao krokodil koji je jeo i dinosaure, može se vidjeti u muzeju Tellus, gdje je izložen kostur dug 9,5 metara. Deinosuchus schwimmeri, ogromni krokodil veličine autobusa nekad je lovio dinosaure, pa ga danas nazivaju i "ubojicom dinosaura". Zahvaljujući znanstvenicima sa Sveučilišta Columbus i tehnologiji, izrađen je njegov puni kosturom sa svim detaljima, prenosi portal Sciencedaily.

Živio je jugoistočnim dijelom SAD-a prije više od 75 milijuna godina. Dr. David Schwimmer, vodeći stručnjak za masivni sjevernoamerički krokodilski rod Deinosuchus i profesor geologije na Državnom sveučilištu Columbus, pomogao je "oživjeti" pretpovijesnog diva. Desetljeća njegovih istraživanja odigrala su ključnu ulogu u izgradnji prve znanstveno točne i potpune replike kostura Deinosucha schwimmerija, grabežljivca koj je vjerojatno bio na samom vrhu hranidbenog lanca u svoje vrijeme. Bio je rođak modernih aligatora i mogao je narasti do 9,45 metara. Replika u prirodnoj veličini izložena je u Znanstvenom muzeju Tellus u Cartersvilleu u Georgiji.

Dr. Schwimmer je surađivao s tvrtkom Triebold Paleontology Inc., poznatoj po izradi detaljnih modela fosilnih kostura za muzeje i institucije diljem svijeta. - Tellus je trenutno jedini muzej koji ima odljevak Deinosucha schwimmerija, tako da je ovo iskustvo koje naši posjetitelji ne mogu dobiti nigdje drugdje – rekla je Rebecca Melsheimer, kustoska koordinatorica muzeja. Prije šest godina tim paleontologa službeno je identificirao i imenovao vrstu Deinosuchus schwimmeri u znak priznanja Schwimmerovom radu. Više od 40 godina Schwimmer je istraživao fosilna nalazišta diljem Alabame, Georgije i Teksasa u potrazi za ostacima Deinosuchusa. - Razumijevanje grabežljivih navika dinosaura pomaže nam da dešifriramo neke od najvećih strategija preživljavanja u prirodi. Proučavajući ove drevne vrhunske grabežljivce, u biti se osvrćemo u prošlost kako bismo točno vidjeli kako se život prilagodio i dominirao svijetom koji se mijenja – rekao je Schwimmer koji se za prapovijest počeo zanimati jer je djetinjstvo proveo blizu Američkog muzeja prirodne povijesti u New Yorku.