Hrvati otkrili koliko stvarno košta gradnja prije prve cigle: 'Mislio sam da me samo kuća čeka, a onda šok'

U vrijeme kada sve više ljudi razmišlja o vlastitom domu umjesto kupnje gotove nekretnine, pitanje stvarnih troškova gradnje postaje ključno već na samom početku. Upravo zato ne čudi što se na forumima poput Reddita često otvaraju rasprave u kojima ljudi pokušavaju dobiti realnu sliku onoga što ih čeka. Jedna takva rasprava pokrenuta je nedavno, a fokus joj je bio upravo na troškovima prije nego što se uopće iskopa prvi temelj.

Autor objave iznio je svoju situaciju vrlo direktno: “Krećem u izgradnju kuće i našao arhitekta. Prije nego što uopće krenem u ozbiljnije troškove, zanima me koliko okvirno košta: građevinska dozvola (100e +), eventualne dodatne takse (komunalni doprinos, vodni doprinos itd.) i ako postoji još išta. Riječ je o kući od cca 255 m² bruto. Ako je netko nedavno prolazio kroz proces, volio bih čuti realne brojke i na što sve trebam računati unaprijed.”

U komentarima se brzo razvila živa rasprava, a odgovori su pokazali koliko su iskustva različita, ali i koliko su neki troškovi univerzalni. Jedan korisnik odmah je pokušao razjasniti čestu zabludu oko same građevinske dozvole: “Svaki dan se ovakvo pitanje ponavlja. Građevinska dozvola kao rješenje košta 100-150 eura i nije neki trošak. Pod cijenu građevinske dozvole se inače misli na komunalni doprinos koji se plaća nakon izdavanja dozvole. A taj iznos je daleko veći i ovisi o lokaciji. Evo moj primjer kaže da je za kuću od 260 kvadrata u Crikvenici komunalni doprinos bio oko 12.000 eura.”

Drugi su brzo nadodali vlastita iskustva iz različitih dijelova Hrvatske, pa se tako moglo čuti: “Ja sam gledao za Zagreb, Zona 3, ispadne cca 11.000 eura. Isao provjeriti i na redditu s ljudima jer je ovo bolesno skupo za komunalni doprinos koji plaćaš kroz prirez već.” “Komunalna naknada za Čakovec, zona II, 6700 eura.”

Kako se rasprava razvijala, ton je postajao sve realističniji, pa i pomalo frustriran. Jedan korisnik je sažeo širu sliku troškova i birokracije: “Bolesno skupo je, ali jedini način da legalno kreneš u gradnju. Mene je koštalo što papiri, što rušenje stare kuće i iskopi temelja oko 50.000 eura prije nego što sam uopće prvi kamen nove kuće postavio. Druga opcija je da gradiš bespravno, što ova država potiče stalnim legalizacijama...”

Na to se nadovezao još jedan korisnik s dozom ironije: “Sekiram se kao budala dok čitam tvoj komentar jer si nažalost sve u pravu. Pa ova država te demotivira maksimalno da nešto napraviš u životu.”

Osim doprinosa i dozvola, neki su podsjetili i na dodatne, često zaboravljene stavke: “Znam da moraš platiti i nadzor. Dobar nadzor ti može uštedjeti brdo novaca pri gradnji, ali njega uzimaš kad kreneš graditi.”

Jedan korisnik podijelio je i vrlo konkretan pregled svojih troškova prije početka gradnje: “217 kvadrata bruto, Kaštela... arhitektonski projekt 5500 eura, komunalni 7000 eura, priključak struje 3100 eura, vode 3000 eura, geodet 2000 eura, čišćenje terena 500 eura, renderi 700 eura, ormarić za struju 700 eura, troškovnici 500 eura. Ukupno oko 23.000 eura prije same gradnje. To su stvari koje banka često ne kreditira, pa moraš imati vlastiti kapital.”

Posebno detaljan komentar dao je korisnik koji je upozorio na važnost kvalitetnog projektiranja: “Ozbiljni troškovi kreću već od starta. Dobar projektant naplaćuje idejni projekt oko 25-30 eura po kvadratu, a svi projekti za takvu kuću mogu ispasti 60-70 eura po kvadratu. Nemoj štedjeti na projektu jer ti dobar projekt može uštedjeti novac kasnije. Komunalni doprinos za takvu kuću sigurno ide preko 10.000 eura, a ukupno projekti, dozvole i priključci mogu biti 25-30 tisuća eura. Nakon toga kreće gradnja gdje možeš računati 1500-1600 eura po kvadratu. Zapitaj se odmah imaš li pola milijuna eura.”

Neki su pokušali pojednostaviti stvari: “Ako sam shvatio, zanima te plaćanje prije gradnje, imaš projekte, građevinsku i komunalni doprinos oko 6000 eura, koji ne moraš odmah platiti, ali je jeftinije ako platiš odjednom.”

Bilo je i komentara koji se dotiču promjenjivih tržišnih uvjeta: “Čuo sam od građevinara da su cijene materijala otišle 10-20% gore zbog krize s naftom.”

Za kraj, jedan korisnik podijelio je svježe iskustvo s većom kućom: “Moja kuća 335 m2 bruto, taman temelji... komunalni me izašao 9000 eura uz popust jer sam platio odmah, projekt 9000 eura, a nadzor moram imati za više segmenata jer imam tri stambene jedinice.”