Veliki uspjeh - umjetna inteligencija pomaže u otkrivanju raka prije pojave simptoma

Studija Sveučilišta u Göteborgu pokazala je da umjetna inteligencija može detektirati ljude s većim rizikom od raka kože koristeći rutinske zdravstvene podatke. Napredni modeli značajno su nadmašili osnovne metode, identificirajući skupine visokog rizika s nevjerojatnom točnošću, a neke osobe koje je sustav označio imale su do 33 posto šanse za razvoj melanoma unutar pet godina.

Umjetna inteligencija uskoro bi mogla točno odrediti tko ima najveću vjerojatnost da će razviti melanom, prije nego što se simptomi uopće pojave, napominju znanstvenici koji su analizirali podatke registra koji pokrivaju cijelu odraslu populaciju Švedske kako bi istražili nove načine identificiranja rizika od melanoma. Skup podataka uključivao je informacije poput dobi, spola, medicinskih dijagnoza, upotrebe lijekova i socioekonomskog statusa. Ukupno je uključeno 6.036.186 osoba, a 38.582 (0,64%) razvilo je melanom tijekom petogodišnjeg razdoblja istraživanja.

- Naša studija pokazuje da se podaci koji su već dostupni unutar zdravstvenih sustava mogu koristiti za identifikaciju pojedinaca s većim rizikom od melanoma – rekao je Martin Gillstedt, doktorand na Sveučilištu u Göteborgu i statističar na Odjelu za dermatologiju i venerologiju Sveučilišne bolnice Sahlgrenska. Uključivanjem šireg raspona čimbenika kao što su dijagnoze, lijekovi i sociodemografski podaci, modeli su uspjeli identificirati manje skupine pojedinaca sa značajno većim rizikom. Unutar tih skupina, vjerojatnost razvoja melanoma unutar pet godina dosegla je približno 33 posto. Studiju je vodio Sam Polesie, izvanredni profesor dermatologije i venerologije na Sveučilištu u Göteborgu i dermatolog u Sveučilišnoj bolnici Sahlgrenska. - Naše analize sugeriraju da bi selektivni probir malih, visokorizičnih skupina mogao dovesti do točnijeg praćenja i učinkovitijeg korištenja zdravstvenih resursa. To bi uključivalo uvođenje podataka o populaciji u preciznu medicinu i dopunjavanje kliničkih procjena – kazao je Polesie.