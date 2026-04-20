Misterij riješen nakon 70 godina: DNK otkrio istinu o nestaloj obitelji

Gotovo 70 godina stara misterija nestanka jedne američke obitelji konačno je razriješena. Riječ je o obitelji Martin koja je nestala u prosincu 1958. godine dok su bili na putu po božićno drvce, a slučaj je desetljećima zbunjivao istražitelje i javnost. Tadašnja potraga završila je tragično već nekoliko mjeseci kasnije kada su pronađena tijela dviju djevojčica, no sudbina ostatka obitelji ostala je nepoznata sve do danas. Sada su identificirani posmrtni ostaci roditelja Kennetha i Barbare te njihove kćeri Barbie Martin, piše Mirror .

Njihovi ostaci pronađeni su u rijeci Columbia u saveznoj državi Oregon, a slučaj je službeno zatvorio ured šerifa okruga Hood River. Unatoč brojnim spekulacijama kroz godine, vlasti su zaključile da nema dokaza o kaznenom djelu. "Posmrtni ostaci Virginije i Susan Martin pronađeni su nizvodno nekoliko mjeseci kasnije, no roditelji Kenneth i Barbara te najstarija kći Barbara (Barbie) nikada nisu pronađeni unatoč opsežnim potragama i ronilačkim akcijama", naveli su iz šerifova ureda.

Ključni pomak u istrazi dogodio se 2024. godine kada je neovisni istraživač Archer Mayo u rijeci Columbia pronašao Fordov karavan za koji se vjeruje da je pripadao obitelji. Nakon toga, ured medicinskog istražitelja savezne države Oregon uzeo je DNK uzorke iz pronađenih ostataka te ih usporedio s uzorcima rodbine obitelji Martin.

"Identifikacija je rezultat dugotrajnog zajedničkog rada, znanstvene suradnje i napretka u forenzičkoj genetskoj genealogiji", naveli su iz ureda medicinskog istražitelja. U procesu je sudjelovao i laboratorij Ortham Inc., specijaliziran za analizu DNK u dugotrajnim neriješenim slučajevima. "Velik broj ljudi godinama je radio na tome da pronađe i identificira obitelj Martin i ponosni smo što smo pomogli. Ovakvi slučajevi ne pogađaju samo obitelj, već i cijelu zajednicu, i nadamo se da ovo donosi barem neko razrješenje", izjavila je Kristen Mittelman iz Orthama.

Obitelj je nestala 9. prosinca 1958. godine nakon što se roditelji nisu pojavili na poslu, što je pokrenulo potragu. Istražitelji su od početka sumnjali da je automobil završio u rijeci uslijed nesreće. U trenutku nestanka djevojčice Barbara, Virginia i Susan imale su 14, 13 i 11 godina. Njihov najstariji brat Donald, koji je tada imao 28 godina, izrazio je sumnju da je riječ o nesreći.

Dodatnu sumnju izazvao je obdukcijski nalaz iz 1959. godine koji je ukazivao na moguću prostrijelnu ranu na glavi jedne od djevojčica, no zbog raspadanja tijela taj nalaz nikada nije mogao biti potvrđen. Tijekom svih ovih godina nikada nije imenovan nijedan osumnjičenik. Iako su sada identificirani svi članovi obitelji i slučaj službeno zaključen, brojna pitanja o tome što se točno dogodilo te zime 1958. godine možda nikada neće dobiti konačan odgovor.