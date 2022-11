Španjolci prosvjeduju: 'Ili će doći do porasta plaća ili će radni sukobi eksponencijalno porasti'

Tisuće ljudi izašle su na ulice španjolskog glavnog grada u četvrtak kako bi zahtijevali veće plaće zbog rastuće inflacije i cijena energije. Prosvjednici su mahali crvenim sindikalističkim zastavama i svirali bubnjeve na putu do Plaza Mayora, središnjeg madridskog trga, noseći veliki transparent na kojem je pisalo "Plaća ili sukob“.

Policija procjenjuje da je otprilike 25.000 ljudi sudjelovalo na prosvjedu, koji su organizirala dva glavna sindikata u Španjolskoj: CCOO i UGT. "Ili će doći do porasta plaća ili će radni sukobi eksponencijalno narasti u našoj zemlji tijekom sljedeće godine“, rekao je glavni tajnik CCOO-a Unai Sordo novinarima na prosvjedu.

Poput drugih zemalja, Španjolska se suočava s rastućom inflacijom, koja je jednim dijelom uzrokovana posljedicama rata u Ukrajini, i ponovnim otvaranjem gospodarstva nakon potpunog zatvaranja u vrijeme pandemije koronavirusa. Inflacija u Španjolskoj je svoj vrhunac dosegla u srpnju kada je iznosila 10,8 posto, što je najviša stopa zabilježena u 38 godina, a zatim je umjereno usporila i spustila se na 7,3 posto u listopadu, što je još uvijek iznad normalne razine.

"Plaće su i dalje izuzetno niske“ dok su cijene "prijeko potrebnih“ namirnica naglo porasle, rekla je 57-godišnja uslužna radnica Maria Luisa Ortega za AFP na prosvjedu. Dodala je da bi rast plaća morao odgovarati rastu inflacije.

Prosvjedi u Španjolskoj izbili su u vrijeme kada ljevičarska vlada pregovara sa sindikatima i poslovnim akterima o novom povećanju minimalne plaće, koja trenutno iznosi tisuću eura mjesečno.

Krajnje lijeva stranka Podemos, manji partner u koalicijskoj vladi socijaldemokrata Pedra Sancheza, poziva na 10-postotno povećanje minimalne plaće. No, glavno poduzetničko udruženje u španjolskoj CEOE je isključilo mogućnost da povećanje plaća odgovara inflaciji, poručivši da bi to naštetilo tvrtkama, a naročito manjima, no da je i dalje spremno pregovarati o skromnom uvećanju.

Vlada se obvezala podignuti minimalnu plaću na 60 posto prosječne španjolske plaće do kraja svog mandata u prosincu 2023., čime bi došla na sličnu razinu svojih europskih susjeda.

