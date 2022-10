ANALIZA

Povećanje plaća za 250 tisuća zaposlenih: Kako će povišice utjecati na inflaciju

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je oko tisuću eura, više od polovice zaposlenih zarađuje manje od 6500 kuna, s tim što su unazad godinu dana plaće u realnom sektoru rasle brže (oko 11 posto) nego u javnom sektoru – oko 5 posto. Dijelom je to i razlog što su sindikat znanosti te učiteljski sindikat Preporod odbili ponudu premijera Andreja Plenkovića da im plaće odmah rastu 6 posto te još 2 posto u travnju. No, za njih je taj potez bez ikakva rizika jer će se obećano povećanje plaća primijeniti na svih 250 tisuća zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i fakultete te škole, s tim što Preporod i Sindikat znanosti uzimaju sebi za pravo da organiziraju štrajkove ako i kad im to bude odgovaralo, a ostali sindikati koji danas potpišu ugovor obvezuju se na socijalni mir.