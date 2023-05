Spajić zatražio povrat sredstava koja se izdvajaju za "Novosti": Inače će podnijeti prijavu DORH-u

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Daniel Spajić zatražio je u srijedu u Saboru tijekom slobodnih govora da Ministarstvo financija u roku od sedam dana naloži povrat sredstava u državni proračun koja se izdvajaju za tjednik "Novosti". Ako to Ministarstvo ne napravi, on će osobno idući tjedan podnijeti zahtjev DORH-u u kojem će to zatražiti, a da se taj novac da stradalim Srbima u poplavi.

"Ne da ga mi uzmemo od Srba i nacionalnih manjina, nego taj novac treba vratiti u proračun i može ga se potrošiti na nešto dobro. Pomozite Srbima koji su sada nastradali u poplavama, neka Pupovac obnovi neku kuću na Banovini. Ali ne može taj novac koristiti za pljuvanje po hrvatskoj državi, a dobiva ga iz hrvatskog proračuna", poručio je.

Spajić smatra da je moguće sredstva iz proračuna koja se daju za tjednik "Novosti" vratiti u državni proračun jer, kako kaže, taj tjednik preko svojih naslovnica "pljuje po državi od koje dobiva novac". Također smatra da postoje tri tijela koja mogu zatražiti da se u proračun vrati 600.000 eura. To su Savjet za nacionalne manjine, Ministarstvo financija te Državna revizija.

Naime, Savjet za nacionalne manjine je Srpskom narodnom vijeću (SNV) dodijelio 767,8 tisuća eura, od čega 600 tisuća eura za tjednik "Novosti". Na Spajićev slobodni govor reagirala je zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović, rekavši da je povrijeđen saborski Poslovnik i da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković trebao Spajići oduzeti riječ zbog huškanja.

"Nakon Prkačina i njegovih bljuvotina koje smo slušali od jutros, mislim da je stvarno vrijeme da reagirate", rekla je. Jandroković joj je odgovorio da je Spajić govorio o tjedniku "Novosti", a ne generalno o Srbima, i u govoru nije bilo pozivanja ni na kakvu mržnju. Također, Prkačin je kazao i da mu je drago što ga ustašom naziva predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Jandroković pozvao zastupnike da biraju riječi i drže se demokratskih standarda

Prkačin je ranije u slobodnom govoru naveo da mu je drago što njega, zastupnika Željka Sačića i predsjednika Republike srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić naziva ustašama. "Ako nas nazove ustašama treba odmah prekinuti sve diplomatske odnose. Mene baš nije jako naljutio kada me nazvao ustašom", dodao je Prkačin.

I Spajić je rekao da u svom govoru nigdje nije vrijeđao ni jednu nacionalnu manjinu već se samo pozivao na članak 28. Savjeta za nacionalne manjine RH. Nezadovoljstvo što je njegov govor Peović ocijenila "bljuvotinom" izrazio je i Prkačin koji je kazao da je u njemu spomenuo deset povijesnih činjenica i datuma.

"Ovo pogleda i srpska Akademija i nitko od njih se ne usudi sa mnom u polemiku, a jedna šuša koja ništa od toga ne zna ponoviti naziva moj govor bljuvotinom", dodao je Prkačin. Predsjednik Sabora Jandroković je pozvao zastupnike da biraju riječi i drže se demokratskih standarda.

Zastupnici Peović je rekao da ne može nazivati govore drugih zastupnika 'bljuvotinom', kao što ni nju Prkačin ne može nazivati 'šušom'. Na kraju polemike je Peović dobila dvije opomene, a Spajić i Prkačin po jednu. Jandroković je pozvao Peović da ne manipulira.

"Nemojte manipulirati. To su toliko prozirne manipulacije iz vremena u kojem je očito vama bilo bolje nego što je sada", poručio je Jandroković zastupnici RF-a. Istaknuo je i kako se radilo o slobodnom govoru u Hrvatskom saboru u kojem nitko kao nacionalna manjina nije bio vrijeđan.

