Jandroković: Vidović Krišto nema više pravo govoriti o povredi Poslovnika

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izvijestio je na početku sjednice u srijedu da zastupnica Karolina Vidović Krišto (OIP) do kraja 16. sjednice, koja traje do 14. srpnja, nema pravo govoriti o povredi Poslovnika. Prema odredbi Poslovnika Karolina Vidović Krišto nema pravo govoriti o povredi Poslovnika budući da je 4. svibnja najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje, a to nije učinila u propisanom obliku i roku od 24 sata, kazao je Jandroković. Zbog toga gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika do kraja tekuće 16. sjednice Hrvatskog sabora, dodao je.

Vidović Krišto tijekom rasprave o izvješću o upravljanju državnom imovinom 4. svibnja zaradila je od predsjedavajućeg Željka Reinera opomenu zbog prekoračenja vremena predviđenog za izlaganje, nakon čega je najavila da će uputiti zahtjev za mišljenjem Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zastupnica je pritom optužila Reinera da je namjerno prekida i vrijeđa, a on joj uzvratio da svjesno krši Poslovnik, bezobrazna je i može ju biti sram. „Vrijeđate saborsku zastupnicu, na to nemate pravo, pojedinim govornicima, pogotovo predstavnicima Vlade, puštate da govore pola minute izvan vremena ako treba završiti rečenicu”, rekla je Vidović Krišto ustvrdivši kako to pokazuje da Reiner štiti „vladajuće lopovske strukture”. Nakon toga je zaradila treću opomenu i izgubila pravo na govor, a potom i četvrtu opomenu i mjeru udaljenja sa sjednice.

