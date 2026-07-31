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5. KOLOVOZA

SpaceX-ova raketa idući tjedan udara u Mjesec, nitko ne zna što će se točno dogoditi

FILE PHOTO: The craters on the surface of the crescent moon are seen from the northern hemisphere as it rises in the sky over Ronda
Foto: JON NAZCA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 20:10
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Prema novom istraživanju međunarodnog tima znanstvenika objavljenom na poslužitelju arXiv, udar bi se trebao dogoditi u blizini kratera Einstein i Bell, uz zapadni rub Mjeseca

U Mjesec će 5. kolovoza udariti dio rakete Falcon 9 kompanije SpaceX. Znanstvenici predviđaju da bi se zbog ovog neobičnog sudara na Mjesečevoj površini mogao podignuti oblak krhotina koji će nakratko biti vidljiv i sa Zemlje pomoću osjetljivijih teleskopa. Riječ je o ostatku rakete koja je 15. siječnja 2025. lansirala lunarni lander Blue Ghost-1 kompanije Firefly prema Mjesecu. Na istoj se misiji nalazio i japanski robotski lander Resilience kompanije ispace, podsjeća stranica Space.

Prema novom istraživanju međunarodnog tima znanstvenika objavljenom na poslužitelju arXiv, udar bi se trebao dogoditi u blizini kratera Einstein i Bell, uz zapadni rub Mjeseca. Sudar bi mogao proizvesti snažan oblak prašine i materijala, odnosno takozvani izbačajni oblak. Simulacije pokazuju da bi središnji dio tog oblaka mogao dosegnuti visinu od približno 75 do 100 kilometara iznad Mjesečeve površine.

William Jo sa Sveučilišta Texas u Austinu, jedan od autora istraživanja, rekao je da bi oblak tijekom prvih nekoliko minuta nakon udara mogao biti višestruko svjetliji od pozadine tamnog neba, zbog čega bi ga potencijalno mogli uočiti promatrači sa Zemlje koji raspolažu dovoljno osjetljivim teleskopima. Ipak, znanstvenici upozoravaju da su predviđanja još uvijek nesigurna. Modeli se temelje na jednom nominalnom scenariju, dok bi stvarni izgled udara mogao biti drukčiji.

Upravo zato stručnjaci smatraju da je najvažniji dio ovog događaja ono što će se dogoditi nakon samog bljeska. Promatranje udara pruža rijetku priliku za proučavanje ponašanja materijala izbačenog s Mjesečeve površine i usporedbu računalnih modela sa stvarnim događajem. Istraživanje predvođeno Benjaminom Fernandom iz Nacionalnog laboratorija Los Alamos također navodi da bi bljesak i oblak izbačenog materijala potencijalno mogli biti zabilježeni sa Zemlje i iz svemira.

Znanstvenici žele iskoristiti događaj i za razvoj metoda kojima bi se u budućnosti mogla preciznije određivati mjesta udara na Mjesecu. Dobiveni podaci mogli bi pomoći u proučavanju seizmičkih posljedica udara, dinamike mjesečeve prašine i oblaka krhotina, ali i procjeni potencijalnih opasnosti za buduće astronaute i infrastrukturu. Prema istraživanju, pojedine čestice izbačenog materijala mogle bi dosegnuti udaljenost nešto manju od 1000 kilometara od mjesta udara. To bi moglo biti važno za buduće misije jer bi umjetni udari svemirskog otpada mogli predstavljati određeni rizik za astronaute ili infrastrukturu na većem dijelu Mjeseca.

Dodatne podatke trebala bi omogućiti i NASA-ina letjelica Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Ona bi trebala proći iznad predviđenog mjesta udara otprilike tjedan dana prije i tjedan dana nakon događaja, što bi znanstvenicima moglo omogućiti usporedbu površine prije i poslije udara te preciznije određivanje nastalog kratera. Poseban problem predstavlja činjenica da znanstvenici imaju vrlo malo modela za udare umjetnih objekata. Za razliku od asteroida i kometa, riječ je o šupljim objektima nalik svemirskim letjelicama, zbog čega mogu stvarati drukčije oblake materijala. Zato će udar SpaceX-ove rakete biti mnogo više od neobičnog prizora na Mjesecu i znanstvenicima bi mogao poslužiti kao rijedak prirodni laboratorij za razumijevanje posljedica umjetnih udara na površinu našeg satelita.

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FILE PHOTO: The craters on the surface of the crescent moon are seen from the northern hemisphere as it rises in the sky over Ronda
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Ključne riječi
Elon Musk space x Mjesec

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