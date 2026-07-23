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GLOBALNO ISTRAŽIVANJE

Otkriveno koje su zemlje najnarcisoidnije, SAD tek na 16. mjestu, Hrvatska 37.

Ilustracija/Pexels
Autor
Vedran Balen
23.07.2026.
u 15:01
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Njemačka predvodi ljestvicu, a istraživanje pokazuje da su mlađi, muškarci i osobe višeg društvenog statusa skloniji narcisoidnosti

Amerika se često smatra zemljom u kojoj prevladavaju pretjerano samopouzdanje i samopromocija, no veliko međunarodno istraživanje pokazalo je da takva reputacija nije utemeljena na podacima. U istraživanje su bile uključene 53 države, a SAD su zauzele tek 16. mjesto po razini narcizma, dok je prvo mjesto pripalo Njemačkoj, prenosi Daily Mail. Istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Michigan obuhvatilo je 45.800 ispitanika. Iza Njemačke slijede Irak, Kina, Nepal i Južna Koreja, dok su najmanje narcisoidnima ocijenjeni stanovnici Srbije, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Danske. Hrvatska je zauzela 37. mjesto, što znači da se nalazi u donjoj trećini ljestvice.

Autori su razlikovali dva oblika grandioznog narcizma. Prvi je usmjeren na divljenje, potrebu za pažnjom i ostavljanjem dojma na druge, a drugi na suparništvo, natjecateljski duh, neprijateljstvo i želju za nadmoći nad drugima. Njemačka je ostvarila najviši ukupni rezultat te je predvodila i u kategoriji suparništva, dok je Nigerija bila prva po izraženosti potrebe za divljenjem. Rezultati su pokazali i da su mlađe osobe u gotovo svim državama narcisoidnije od starijih, muškarci postižu više rezultate od žena, a osobe koje sebe smatraju društveno uspješnijima iskazuju više narcisoidnih osobina.

Jedno od najvećih iznenađenja istraživanja jest da su stanovnici kolektivističkih društava, u kojima se naglašavaju zajedništvo i interesi skupine, pokazali višu razinu narcizma nego stanovnici individualističkih zemalja. Time je dovedeno u pitanje uvriježeno mišljenje da se narcizam ponajprije razvija u kulturama poput američke. Znanstvenici ipak upozoravaju da istraživanje pokazuje povezanost, ali ne dokazuje da dob, društveni status, bogatstvo ili kulturne razlike izravno uzrokuju razvoj narcisoidnih osobina.

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Ključne riječi
narcisoidan Istraživanje narcizam

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