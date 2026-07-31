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SPRIJEČENA VEĆA NESREĆA

VIDEO Drama na moru kod Hvara: S brodice spašavali obitelj s dvoje djece

Foto: MMPI
1/14
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 20:17
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Opožarenu brodicu službenici ispostave u Milni uzeli su u tegalj i prevezli do Križne luke u Hvaru, gdje je osigurana na vezu. Ondje će biti nastavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok ove pomorske nesreće.

Na brodici nedaleko od otoka Hvara u petak je izbio požar, a četveročlana posada, među kojom je bilo i dvoje djece, pravodobno je spašena i nije ozlijeđena. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci dojavu o požaru zaprimila je 31. srpnja u 11.52 sati od očevidaca. O nesreći su odmah obaviješteni Lučka kapetanija Split, njezine ispostave u Hvaru i Milni te Postaja pomorske i aerodromske policije Split.

U izravnom razgovoru s dojaviteljem djelatnici MRCC-a Rijeka doznali su da su svi članovi posade u međuvremenu neozlijeđeni prebačeni na obližnje plovilo. Policijska brodica potom ih je prevezla na kopno. Na spasilačku brodicu hvarske lučke ispostave prije isplovljavanja ukrcali su se i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hvar. Na mjesto nesreće stigli su u 12.15 sati te su oko 200 metara od obale rta Pelegrin, na zapadnoj strani Hvara, zatekli brodicu zahvaćenu vatrom.

Bodica

Vatrogasci su ubrzo uspjeli staviti požar pod nadzor, a oštećeno plovilo ostalo je plutati na morskoj površini. Preliminarnim očevidom službenici lučkih ispostava Hvar i Milna utvrdili su da je vatra izbila u krmenom dijelu brodice duge približno deset metara, koja plovi pod hrvatskom zastavom.

U spremniku plovila ostalo je oko 700 litara pogonskog goriva, no na mjestu nesreće nisu zabilježeni tragovi onečišćenja mora ni morskog okoliša. Opožarenu brodicu službenici ispostave u Milni uzeli su u tegalj i prevezli do Križne luke u Hvaru, gdje je osigurana na vezu. Ondje će biti nastavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok ove pomorske nesreće.

Bodica
Ključne riječi
djeca brodica požar Hvar

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