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F-35B Lightning II

VIDEO Srušio se ponos američke vojske

Military build up continues in Puerto Rico after the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro
Foto: RICARDO ARDUENGO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 20:55
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F-35 Lightning II je borbeni avion pete generacije koji kombinira tehnologiju smanjene uočljivosti, napredne senzore i mogućnost prikupljanja, obrade i razmjene velike količine podataka s drugim snagama. Prema podacima proizvođača vrijedi oko 102 milijuna dolara, a osim američkih marinaca, F-35B koriste i oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.

Borbeni avion F-35B Lightning II srušio se u petak u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, u blizini baze američkih marinaca Marine Corps Air Station Miramar, nakon čega je izbio veliki požar. Snimke koje je objavila lokalna televizija KGTV pokazuju kako se iznad mjesta nesreće uzdiže gusti stup dima vidljiv kilometrima daleko. Zrakoplov je, prema snimkama iz helikoptera, pao neposredno prije piste.

Na mjesto nesreće izašle su vatrogasne ekipe koje su pjenom gasile olupinu aviona, kao i požar koji se proširio na travnato područje oko mjesta pada. Pentagon je za KGTV potvrdio da je riječ o borbenom avionu F-35B Lightning II. Pilot se, prema dostupnim informacijama, uspio katapultirati te je pronađen nakon nesreće. Uzrok pada zasad nije poznat.

Inače, F-35 Lightning II je borbeni avion pete generacije koji kombinira tehnologiju smanjene uočljivosti, napredne senzore i mogućnost prikupljanja, obrade i razmjene velike količine podataka s drugim snagama. Proizvođač Lockheed Martin navodi da F-35 nije samo klasični borbeni avion, već svojevrsni „multiplikator snage“ koji povezuje zračne, kopnene i pomorske snage te pilotu pruža detaljniju sliku situacije na bojištu. Obitelj F-35 sastoji se od tri inačice: F-35A za konvencionalno polijetanje i slijetanje, F-35B s mogućnošću kratkog polijetanja i okomitog slijetanja te F-35C namijenjenog operacijama s nosača zrakoplova.

U nesreći u Kaliforniji sudjelovao je upravo F-35B, posebna inačica namijenjena američkim marincima i operacijama s kraćih pista, brodova i improviziranih baza. Dug je 15,6 metara, raspon krila iznosi 10,7 metara, a može postići brzinu od 1,6 Macha. Prema podacima Lockheed Martina, ima borbeni radijus veći od 833 kilometra s unutarnjim spremnicima goriva, dolet veći od 1667 kilometara te nosivost naoružanja do 6800 kilograma. Prema podacima proizvođača vrijedi oko 102 milijuna dolara, a osim američkih marinaca, F-35B koriste i oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.

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Military build up continues in Puerto Rico after the U.S. has struck Venezuela and captured its President Nicolas Maduro
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Ključne riječi
američka mornarica srušio se avion F-35B Lightning II

Komentara 3

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JA
J_ablanaa
21:01 31.07.2026.

Ti Avijuni F35 padaju sami od sebe katastrofa nisu nizasto....

CR
CROAlanFord
21:26 31.07.2026.

Ni Su 57 nisu nizašta i ukri su skinuli jedan .

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