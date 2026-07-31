VIDEO Srušio se ponos američke vojske

Borbeni avion F-35B Lightning II srušio se u petak u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, u blizini baze američkih marinaca Marine Corps Air Station Miramar, nakon čega je izbio veliki požar. Snimke koje je objavila lokalna televizija KGTV pokazuju kako se iznad mjesta nesreće uzdiže gusti stup dima vidljiv kilometrima daleko. Zrakoplov je, prema snimkama iz helikoptera, pao neposredno prije piste.

Na mjesto nesreće izašle su vatrogasne ekipe koje su pjenom gasile olupinu aviona, kao i požar koji se proširio na travnato područje oko mjesta pada. Pentagon je za KGTV potvrdio da je riječ o borbenom avionu F-35B Lightning II. Pilot se, prema dostupnim informacijama, uspio katapultirati te je pronađen nakon nesreće. Uzrok pada zasad nije poznat.

Inače, F-35 Lightning II je borbeni avion pete generacije koji kombinira tehnologiju smanjene uočljivosti, napredne senzore i mogućnost prikupljanja, obrade i razmjene velike količine podataka s drugim snagama. Proizvođač Lockheed Martin navodi da F-35 nije samo klasični borbeni avion, već svojevrsni „multiplikator snage“ koji povezuje zračne, kopnene i pomorske snage te pilotu pruža detaljniju sliku situacije na bojištu. Obitelj F-35 sastoji se od tri inačice: F-35A za konvencionalno polijetanje i slijetanje, F-35B s mogućnošću kratkog polijetanja i okomitog slijetanja te F-35C namijenjenog operacijama s nosača zrakoplova.

#CirculaEnRedes📲| Se accidenta un avión de combate F-35B Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Estación Aérea de Miramar, en San Diego, California. Aun no reportan si hay víctimas. Es una de las aeronaves “estrella” de las fuerzas que combaten en Irán.

👉… pic.twitter.com/017b00SpX5 — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 31, 2026

U nesreći u Kaliforniji sudjelovao je upravo F-35B, posebna inačica namijenjena američkim marincima i operacijama s kraćih pista, brodova i improviziranih baza. Dug je 15,6 metara, raspon krila iznosi 10,7 metara, a može postići brzinu od 1,6 Macha. Prema podacima Lockheed Martina, ima borbeni radijus veći od 833 kilometra s unutarnjim spremnicima goriva, dolet veći od 1667 kilometara te nosivost naoružanja do 6800 kilograma. Prema podacima proizvođača vrijedi oko 102 milijuna dolara, a osim američkih marinaca, F-35B koriste i oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva i Italije.