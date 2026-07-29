Plavi mjesec očarao je svijet nakon katastrofe, kad je erupcija vulkana zbrisala otok Krakatau

Mjesec je poplavio. Silna se količina fine prašine digla u gornji sloj atmosfere zbog golemih požara kanadskih šuma 1950. godine i dijelove Zemlje obojila u plavo. Automobili su palili svjetla usred dana, dnevna bejzbolska utakmica igrala se pod rasvjetom. Ljudi su dojavljivali da su vidjeli i plavo Sunce. Fenomen je trajao dva dana. Zapisao je to u svojoj "Knjizi činjenica" Isaac Asimov, američki pisac i profesor biokemije ruskog podrijetla, poznat po svojim djelima iz znanstvene fantastike i popularne znanosti. To je jedan od slučajeva koji smo istražili razotkrivajući fenomen koji je opjevan i u pjesmama iako mu uzrok nije nimalo romantičan. Zlo se kuhalo na Krakatauu tri mjeseca prije tog 27. dana kolovoza 1883. godine. Posade brodova koji su onuda prolazili javljale su o eksplozijama. Mornare su gušili prašina i pepeo koji su se širili s otoka. Panika je rasla na indonezijskom otočiću. A onda je vulkan erumpirao. Poginulo je 40 tisuća ljudi.

Kao nuklearna eksplozija



Eksplozija se čula čak i u Australiji. Otočić je izbrisan s lica zemlje. Ostao je samo mali dio – Rakatu. Oblak prašine od devetnaest prostornih kilometara vulkanskog materijala podigao se gotovo stotinjak kilometara u zrak uzrokujući prirodne promjene. Utjecao je na temperaturu, spektakularne zalaske Sunca i promjenu boje Mjeseca. Mjesec je poplavio! Doslovno. Zasjao je u dotad neuobičajenoj boji pa je fenomen ubrzo dobio jednostavno ime – plavi Mjesec. "Erupcija indonezijskog vulkana Krakataua odgovarala je eksploziji nuklearne bombe snage sto megatona. Čak 600 kilometara dalje mogli su se čuti zvuci nalik topničkoj paljbi. Stupovi dima i pepela uzdigli su se do vrha Zemljine atmosfere. I tada je Mjesec poplavio," stoji u službenim napisima NASA-e, a nakon te erupcije još je nekoliko puta idućih godina poplavio. Stoljeće poslije taj fenomen bilježit će se kao rijedak, ali više ga ne smatraju neobičnim. Plavi Mjesec, po modernom folkloru, kako to naziva NASA, ulazi u opis kao drugi puni Mjesec u istom kalendarskom mjesecu. Od tada se prosječno može vidjeti svake dvije i pol godine, a posljednji put 31. kolovoza prošle godine.

Matematička ekshibicija



Zašto su u dvije godine nakon erupcije indonezijskog vulkana stanovnici diljem Zemlje mogli plavi Mjesec vidjeti nekoliko puta, a poslije ga većina Zemljana nikada nije uočila? Zašto plava boja? Tajna se skriva u česticama koje, osim vulkana, mogu izazvati i iznimno jaki požari, a koje odlaze u atmosferu. Riječ je o finim česticama koje ne propuštaju crvenu boju, ali od ostatka spektra boja – plave i zelene – prevagne isključivo ona jača, plava boja. To je noćni efekt. Po danu te će čestice izazvati vizualni efekt ljubičastog Sunca! Pojavu plavog Mjeseca, osim erupcije vulkana na Krakatau, kroz povijest uzrokovale su i erupcije vulkana Mt. St. Helens u Sjedinjenim Američkim Državama 1980. godine, El Chichon u Meksiku 1983. godine i Mount Pinatubo na Filipinima 1991. godine. Jaki požari u Alberti 1950. godine uzrok su pojavi plavog ili ljubičastog Sunca, koje se moglo vidjeti iu Engleskoj, zajedno s plavim Mjesecom. "Brojni mali požari prerasli su u golemi požar u Alberti 23. rujna 1950. godine. Vjetar je neviđenom brzinom nosio dim prema istoku i jugu, a požarom su se stvarale velike količine masnih kapljica koje su utjecale na sve promjene koje su se poslije dogodile.

Dim se širio prema Ontariju, a dva dana poslije promatrači u Engleskoj izvijestili su o indigoSuncu. Navečer su svjedočili i nevjerojatnoj pojavi plavog Mjeseca," opisivala je u svojim izvještajima i Sue Ann Bowling, profesorica s University of Alaska's Geophysical Institute. Na tom su sveučilištu zaključili da se rijetki fenomen, plavi Mjesec, može očekivati nakon požara u kojima se oslobađaju opisane čestice. Ipak, NASA ne polaže previše nade da će takav fenomen uskoro biti vidljiv u njegovu punom značenju. Mjesec neće poplavjeti, ali će se govoriti da je plav kad se u istom mjesecu zaredaju dva uštapa. Pojavu plavog Mjeseca posebnom, očaravajućom ili pojavom kojoj se mora dati na važnosti ne smatra Korado Korlević, hrvatski astronom iz Višnjana. Kaže kako je to samo drugi puni Mjesec u jednom kalendarskom mjesecu. – Matematička ekshibicija. Slaže se 29., 30. i 31., pa kada se poklopi u tom mjesecu dva puta – objašnjava Korlević. Navodi da se evidencija o pojavi plavog Mjeseca nije vodila sve dok ga nisu opjevali, a najpoznatiji je Elvisov "Blue Moon". Riječ se ukorijenila u mnogim jezicima pa se koristi u kontekstu "jednom, u vrijeme plavog Mjeseca". Zapravo nikad ili veoma rijetko!