Napredne graditeljske tehnike u Egiptu razvijene i prije piramida

Veličanstvene egipatske piramide stoljećima izazivaju divljenje i potiču rasprave o tome kako su drevni graditelji uspjeli podići tako precizne i monumentalne građevine. Novo arheološko otkriće uz rijeku Nil sada sugerira da su napredne građevinske tehnike razvijene znatno prije nego što su nastale glasovite piramide u Gizi. Arheolozi su na istočnoj obali Nila, u području Jabal al-Tayr u pokrajini Minya, istražili oko 5000 godina staro groblje te otkrili dvije grobnice čije konstrukcijske značajke iznenađujuće podsjećaju na rješenja koja će kasnije biti primijenjena pri gradnji piramida. Zidovi grobnica pri dnu su deblji, a prema vrhu se postupno sužavaju, čime se postiže veća stabilnost građevine. Upravo će se takav princip kasnije koristiti pri izgradnji stepenastih piramida i velikih piramida faraona Kufua, Kefrena i Mikerina, prenosi Daily Mail.

Istraživači su pronašli i tragove obrade kamena te velike drvene potpore ugrađene u zidove, što upućuje na iznimno razvijene građevinske metode za to razdoblje. Prema riječima glavnog tajnika Egipatskog vrhovnog vijeća za starine, dr. Hishama El-Leithyja, prve analize pokazuju sličnosti s grobnicom kralja Dena, jednog od najmoćnijih vladara Prve egipatske dinastije koja je oko 3100. godine prije Krista ujedinila Gornji i Donji Egipat. Druga otkrivena grobnica očuvana je u znatno boljem stanju, pa znanstvenicima omogućuje detaljniji uvid u izvorni izgled građevine. Uz njih je pronađen i dio još starijeg groblja iz vremena prije ujedinjenja Egipta, s pokojnicima pokopanima u zgrčenom položaju, omotanima biljnim prostirkama te keramikom iz razdoblja Naqada II i III.

Egipatski ministar turizma i starina Sherif Fathy smatra da će ovo otkriće pomoći znanstvenicima bolje razumjeti razvoj pogrebne arhitekture te pokazati kako su se tehnike gradnje širile zemljom mnogo ranije nego što se dosad vjerovalo. Ako se zaključci potvrde, novo bi istraživanje moglo značajno promijeniti dosadašnje spoznaje o nastanku tehnologije koja je omogućila izgradnju najslavnijih piramida drevnog Egipta.