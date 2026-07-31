Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNAŽNO PODRHTAVANJE TLA

Potres pogodio područje kod Napulja: Nestalo struje, stvari padale s polica

Potres u Italiji
Foto: EMSC
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 20:31
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenim osobama, a nadležne službe nastavljaju pratiti razvoj situacije.

Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio je u petak, 31. srpnja 2026., u 19.46 sati jug Italije. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se 13 kilometara zapadno od Napulja. Podaci Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) pokazuju da je hipocentar bio na dubini od približno dva kilometra ispod površine Zemlje. Stanovnici pogođenog područja navode kako je podrhtavanje tla trajalo više od 20 sekundi te da je bilo iznimno snažno. „Treslo je 20 sekundi, vjerojatno i dulje, a zatim je nestalo struje“, napisali su stanovnici koji žive nedaleko od epicentra.

„Nalazimo se u Napulju, u stanu je nestalo struje, cijeli se stan tresao, nemamo čak ni internet“, „Bio sam u supermarketu u prizemlju zgrade, proizvodi su padali s polica, a onda je odjednom nestalo električne energije“, „Police su se njihale lijevo-desno, monitori na stolu također, nije bilo štete, ali bilo je zaista neugodno“, neki su od komentara objavljenih na platformi EMSC-a. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenim osobama, a nadležne službe nastavljaju pratiti razvoj situacije.
Ključne riječi
napulj EMSC Italija potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!