Potres pogodio područje kod Napulja: Nestalo struje, stvari padale s polica

Potres magnitude 4,3 prema Richteru pogodio je u petak, 31. srpnja 2026., u 19.46 sati jug Italije. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se 13 kilometara zapadno od Napulja. Podaci Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) pokazuju da je hipocentar bio na dubini od približno dva kilometra ispod površine Zemlje. Stanovnici pogođenog područja navode kako je podrhtavanje tla trajalo više od 20 sekundi te da je bilo iznimno snažno. „Treslo je 20 sekundi, vjerojatno i dulje, a zatim je nestalo struje“, napisali su stanovnici koji žive nedaleko od epicentra.

„Nalazimo se u Napulju, u stanu je nestalo struje, cijeli se stan tresao, nemamo čak ni internet“, „Bio sam u supermarketu u prizemlju zgrade, proizvodi su padali s polica, a onda je odjednom nestalo električne energije“, „Police su se njihale lijevo-desno, monitori na stolu također, nije bilo štete, ali bilo je zaista neugodno“, neki su od komentara objavljenih na platformi EMSC-a. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ni ozlijeđenim osobama, a nadležne službe nastavljaju pratiti razvoj situacije.