Zamjenica šefa DHMZ-a o prognozi za idući tjedan: 'Nemam dobre vijesti'

Toplinski val u Hrvatskoj ne popušta, a prema trenutačnim prognozama, ozbiljnijeg zahlađenja nema ni u sljedećih deset dana. Zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a Petra Mikuš Jurković za središnji Dnevnik HTV-a upozorila je da bi visoke temperature mogle potrajati tijekom cijelog idućeg tjedna.

Najgore je trenutačno na Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije i zagrebačkoj regiji, gdje je na snazi crveno upozorenje. U Kninu je izmjereno 39,7 stupnjeva u hladu, dok su temperature na suncu bile najmanje pet stupnjeva više. "Deset dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnog pada temperature. Vrućine se vrlo vjerojatno nastavljaju tijekom cijelog idućeg tjedna", upozorila je Petra Mikuš Jurković.

Meteorolozi podsjećaju da se službene temperature mjere u meteorološkim kućicama, dva metra iznad tla i u hladu, što znači da su stvarne temperature na suncu znatno više. "Temperature koje su na suncu barem su pet stupnjeva više, zbog čega je iznimno važno izbjegavati dugotrajan boravak na otvorenom, osobito između 11 i 17 sati, boraviti u hladu i piti puno tekućine", upozorila je Mikuš Jurković.

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Posebno je zabrinjavajuće što će idućih dana rasti i noćne temperature, zbog čega će organizam imati sve manje vremena za oporavak od toplinskog stresa. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijeli Jadran, unutrašnjost Dalmacije i zagrebačku regiju, dok je u ostatku zemlje na snazi narančasti alarm. "Vrlo velika opasnost od toplinskog vala odnosi se i na maksimalne i na minimalne temperature. Važno je koliko se organizam može oporaviti tijekom noći", istaknula je. Prema prognozama, tijekom vikenda temperature bi ponegdje mogle biti još i jedan do dva stupnja više nego dosad.

Iako je Hrvatska i ranijih godina bilježila dugotrajne toplinske valove, sadašnji ima jednu posebnost. "Lipanjski toplinski val pratio je znatno vlažniji zrak i izraženija sparina. Ovaj karakterizira izrazito suha atmosfera", objasnila je Mikuš Jurković. Pitanje koje ovih dana najviše zanima građane jest kada će toplinski val završiti. No, prognoze zasad ne donose optimizam. "Nemam baš dobre vijesti. Ne vidi se prodor hladnijeg i nestabilnog zraka, a upozorenja će vrlo vjerojatno ostati na snazi tijekom cijelog idućeg tjedna", zaključila je zamjenica ravnatelja DHMZ-a.