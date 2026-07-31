Osnovan moćni vojni savez od 14 država

Saudijska Arabija objavila je u četvrtak osnivanje vojnog saveza od 14 država radi zaštite pomorskog prometa u Crvenom moru i tjesnacu Bab al-Mandab, nakon napada hutista iz Jemena, koje podupire Iran, na saudijske brodove.

Prema priopćenju saudijskog ministarstva obrane, savez okuplja 14 država, među kojima su zaljevske zemlje Kuvajt, Katar i Bahrein te Pakistan, Turska, Egipat i Jordan, a cilj mu je zaštita slobode plovidbe, međunarodnih trgovačkih putova i globalne opskrbe energijom.

Navode da će se ciljevi ostvarivati zajedničkim vojnim operacijama, planiranjem i vježbama te razmjenom obavještajnih podataka. Ističu i da je savez "isključivo obrambene prirode" i da nije usmjeren protiv bilo koje države, međunarodne organizacije ili drugog saveza.

Objava dolazi nakon novih napada hutista na saudijske brodove. Ta je skupina još od 2023. izvodila napade na trgovačke brodove u Crvenom moru, zbog čega su uspostavljene europska pomorska misija Aspides i američka operacija Prosperity Guardian radi zaštite plovidbe. Među članicama novog saveza nisu Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, iako sa Saudijskom Arabijom dijele slične sigurnosne ciljeve povezane s Iranom, ističe agencija dpa.