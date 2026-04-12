FOTO Pogledajte gdje je bio Trump dok su trajali pregovori s Iranom

Dok su pregovori trajali u Islamabadu, američki predsjednik Donald Trump prisustvovao je UFC-ovoj borbi u Miamiju, a dvoranu nije napustio unatoč vijestima. Bio je ondje zajedno s nekoliko članova svoje obitelji i s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Američki potpredsjednik J. D. Vance rekao je da je s Trumpom bio u stalnom kontaktu tijekom pregovora u Pakistanu. "Ne znam koliko smo puta razgovarali s njim, možda desetak puta tijekom 21 sata pregovora", rekao je Vance, piše BBC.
"Stalno smo bili u komunikaciji s timom jer smo pregovarali u dobroj vjeri", dodao je Vance. Ranije toga dana Trump je novinarima rekao da ga nije briga hoće li mirovni pregovori s Iranom uspjeti ili propasti.
Podsjetimo, Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je danas da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje.
