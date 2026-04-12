NIJE NAPUSTIO DVORANU

FOTO Pogledajte gdje je bio Trump dok su trajali pregovori s Iranom

U.S. President Donald Trump attends the UFC 327 event at Kaseya Center in Miami
12.04.2026.
u 10:13

"Stalno smo bili u komunikaciji s timom jer smo pregovarali u dobroj vjeri", dodao je Vance. Ranije toga dana Trump je novinarima rekao da ga nije briga hoće li mirovni pregovori s Iranom uspjeti ili propasti.

Dok su pregovori trajali u Islamabadu, američki predsjednik Donald Trump prisustvovao je UFC-ovoj borbi u Miamiju, a dvoranu nije napustio unatoč vijestima. Bio je ondje zajedno s nekoliko članova svoje obitelji i s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom. Američki potpredsjednik J. D. Vance rekao je da je s Trumpom bio u stalnom kontaktu tijekom pregovora u Pakistanu. "Ne znam koliko smo puta razgovarali s njim, možda desetak puta tijekom 21 sata pregovora", rekao je Vance, piše BBC

"Stalno smo bili u komunikaciji s timom jer smo pregovarali u dobroj vjeri", dodao je Vance.  Ranije toga dana Trump je novinarima rekao da ga nije briga hoće li mirovni pregovori s Iranom uspjeti ili propasti.

Podsjetimo, Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je danas da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.  Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje.
FOTO Orbán stigao na biralište sa suprugom, evo tko je ona
U.S. President Donald Trump attends the UFC 327 event at Kaseya Center in Miami
1/21
JD Vance UFC SAD Iran pregovori rat na Bliskom istoku Donald Trump

Komentara 2

DA
DarthVader
10:42 12.04.2026.

Trump je za sve vas pravi car. Podrška Donaldu i Bibiju.

KI
kingtom
10:20 12.04.2026.

starac sa kapacitetom djeteta od 5 godina se igra.

