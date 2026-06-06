Velike promjene za sve koji žive i rade u Njemačkoj: Nova pravila oko plaća, mirovina, online kupovine...

U Njemačkoj stupa na snagu niz važnih zakonskih promjena koje će utjecati na svakodnevni život građana, od transparentnosti plaća pri zapošljavanju do viših cijena goriva i lakšeg raskida online ugovora. U lipnju će njemačko mirovinsko osiguranje poslati izvješća o mirovinama. Ta izvješća ne samo da detaljno opisuju novi iznos mirovine, već i ističu sve praznine na mirovinskom računu Stručnjaci stoga savjetuju pažljivo provjeravanje izvjšća. Mirovine će se povećati za 4,24 posto 1. srpnja 2026. To konkretno znači da će netko tko je prije primao 1000 eura u budućnosti primati 1042,40 eura. Pisma će se slati od sredine lipnja do kraja srpnja. Ovo je posebno dobra vijest za starije umirovljenike. Oni koji su već primali mirovinu prije travnja 2004. obično će primiti višu srpanjsku mirovinu do kraja lipnja, piše Bild.

Njemačka je trebala implementirati direktivu EU o transparentnosti plaća najkasnije do 7. lipnja. To je trebalo olakšati zaposlenicima usporedbu plaća na usporedivim poslovima. Međutim, s brzim približavanjem roka, sada je jasno da će njemačka vlada vjerojatno propustiti taj rok. Za privatne poslodavce zasad se malo toga neće promijeniti. Međutim, neke tvrtke već koriste nova pravila u svojim oglasima za posao. To je zato što bi sudovi mogli dati veću težinu propisima EU, posebno u vezi s pitanjima transparentnosti i jednake plaće. Javni poslodavci, poput vladinih agencija i ministarstava, moraju implementirati dijelove direktive već od lipnja 2026., naglasili su pravni stručnjaci u odgovoru na upit BILD-a. Tako poslodavci više neće smjeti pitati kandidate o njihovim trenutnim ili prethodnim plaćama. Propisi EU također propisuju da tvrtke moraju otkriti kriterije koje koriste za određivanje plaća. Međutim, očekuje se da će ti propisi stupiti na snagu kasnije.

Nadalje, oni koji potpisuju ugovore putem interneta uskoro će ih lakše otkazati. Od 19. lipnja web stranice i aplikacije moraju nuditi jasno vidljiv gumb za otkazivanje. To znači da će potrošači moći otkazati ugovore u samo nekoliko klikova.

Pravo na odustanak od ugovora za police osiguranja i druge financijske ugovore se ograničava. U budućnosti će se primjenjivati ​​fiksni maksimalni rokovi, čak i ako su potrošači bili netočno ili nepotpuno obaviješteni o svom pravu na odustanak. U pravilu, pravo na odustanak tada će isteći nakon najviše dvanaest mjeseci i 14 dana. Za police životnog osiguranja maksimalno razdoblje je 24 mjeseca i 30 dana.

Također postoje promjene kod mliječnih proizvoda. Potrošači će uskoro moći preciznije utvrditi koja je vrsta mlijeka korištena i koliki je njegov sadržaj laktoze. To bi trebalo biti posebno korisno za osobe s intolerancijom na laktozu. Nadalje, bit će potrebno jasno naznačiti sadrži li kozji sir samo kozje mlijeko ili i ovčje mlijeko.

Vozači još uvijek mogu natočiti gorivo za manje novca nešto manje od mjesec dana – a onda je kraj! Popust na gorivo njemačke vlade završava 30. lipnja 2026. Od 1. srpnja cijene goriva ponovno će porasti za oko 17 centi po litri. Porezna olakšica uvedena je početkom svibnja nakon što su cijene nafte naglo porasle zbog rata u Iranu.

Doniranje organa živih osoba u budućnosti će postati lakše. Dopuštene će biti i "razmjene donacija". To znači da dva donora u biti zamjenjuju primatelje ako je prvobitno planirana donacija medicinski nemoguća. Od 14. lipnja nadalje, staklenke meda moraju jasno navesti zemlje podrijetla – uključujući postotke. Prethodna izjava "mješavina iz zemalja EU i izvan EU" više neće biti dovoljna.

Od 30. lipnja primjenjivat će se stroži propisi za nove sustave grijanja u gradovima s više od 100.000 stanovnika. Novi sustavi tada moraju koristiti najmanje 65 posto obnovljive energije. Stari sustavi grijanja mogu nastaviti raditi i popravljati se. Oni koji trebaju zamijeniti svoj sustav grijanja dobit će odgodu.

Vozači s vozačkom dozvolom EU koji ne žive u Njemačkoj vjerojatno više neće morati predavati svoju dozvolu ako im se zabrani vožnja u Njemačkoj. Umjesto toga, zabrana će se digitalno zabilježiti. Međutim, ovaj se propis ne odnosi automatski na njemačke turiste u inozemstvu, tamo će se i dalje primjenjivati ​​nacionalni propisi.