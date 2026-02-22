Britanci otkrili tko ih predstavlja na Eurosongu: Izabrali su ekscentrika nakon što su prvog izvođača izbacili zbog skandala

Ujedinjeno Kraljevstvo otkrilo je svog aduta za 70. izdanje Eurosonga, a čast da brani boje zastave pripala je elektroničkom glazbeniku i YouTuberu Samu Battleu, poznatijem pod umjetničkim imenom LOOK MUM NO COMPUTER. Objava, koja je stigla u jutarnjem programu BBC Radija dva, uslijedila je nakon višetjednih medijskih nagađanja i izvještaja o turbulentnom procesu odabira, koji je navodno uključivao i izbacivanje prethodno odabranog izvođača. Battle, tridesetšestogodišnji glazbenik i izumitelj iz Kenta, poznat je po svojoj ekscentričnosti i stvaranju jedinstvenih glazbenih strojeva, poput orgulja napravljenih od Furbie igračaka, sintisajzera ugrađenog u bicikl te klavijatura koje bacaju plamen. Svojim je neobičnim pristupom glazbi prikupio više od 1.4 milijuna pratitelja na društvenim mrežama i preko 85 milijuna pregleda na YouTubeu.

Nakon objave, Battle nije krio svoje oduševljenje. "Smatram da je potpuno ludo što sam se upustio u ovo predivno i divlje putovanje. Oduvijek sam bio veliki obožavatelj Eurosonga i volim čarobnu radost koju donosi milijunima ljudi svake godine. Pridružiti se tom nasljeđu i nositi zastavu Ujedinjenog Kraljevstva apsolutna je čast koju shvaćam vrlo ozbiljno", izjavio je glazbenik, dodajući kako se nada da je Eurosong spreman "biti sintetiziran". Iako pjesma s kojom će nastupiti u Beču još nije predstavljena javnosti, najavljeno je da će premijerno biti emitirana u narednim tjednima. Njegov glazbeni put započeo je 2014. godine kao frontmen indie rock benda ZIBRA, s kojim je nastupio i na prestižnom Glastonbury festivalu, no ubrzo se okrenuo solo karijeri i strasti prema elektroničkim zvukovima.

Ipak, njegov odabir zasjenila je kontroverza koja mu je prethodila. Prošli mjesec britanski mediji izvijestili su kako su šefovi BBC-ja bili prisiljeni raskinuti suradnju s neimenovanim izvođačem nakon što su tijekom rutinske provjere otkriveni njegovi problematični komentari i ponašanje na internetu. Izvor blizak produkciji za The Sun je izjavio kako je odluka bila "brutalna", ali i da si BBC "ne može priuštiti nikakve rizike" s obzirom na pritisak koji okružuje natjecanje ove godine. Iako je BBC kasnije demantirao da je nekom izvođaču službeno ponuđeno mjesto pa potom oduzeto, priznali su da se provodi rigorozan proces provjere prije nego što se bilo kojem umjetniku pruži prilika za predstavljanje zemlje.

Ovaj interni britanski problem samo je kap u moru nevolja koje su zahvatile Eurosong uoči njegovog jubilarnog izdanja. Natjecanje se, prema riječima stručnjaka, suočava s "najozbiljnijom krizom u povijesti" zbog sve većeg broja zemalja koje su najavile bojkot. Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija već su se povukle zbog odluke Europske radiodifuzijske unije (EBU) da dopusti Izraelu sudjelovanje unatoč ratu u Gazi, a pridružio im se i Island. Političke napetosti koje su zasjenile glazbeno slavlje posljednje dvije godine prijete eskalacijom, a stručnjaci poput Deana Vuletića predviđaju da će idući mjeseci biti iznimno napeti te da bi se bojkotu mogle pridružiti i druge zemlje.

Kao da politički pritisci nisu dovoljni, dodatni udarac organizatorima stigao je otkazivanjem velike obljetničke turneje "Eurovision Song Contest Live Tour". Turneja, koja je trebala posjetiti deset europskih gradova i započeti u londonskoj O2 Areni, otkazana je zbog, kako je EBU naveo, "nepredviđenih izazova". Međutim, obožavatelji su brzo istaknuli pravi razlog, a to je bila izuzetno slaba prodaja ulaznica zbog, kako tvrde, previsokih cijena koje su dosezale i preko 200 eura te neatraktivne liste izvođača. Sve to događa se u Beču, gradu domaćinu koji se priprema za natjecanje nakon pobjede austrijskog predstavnika JJ-a prošle godine u Baselu.

Za Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je lani s grupom Remember Monday zauzelo tek 19. mjesto, odabir nekonvencionalnog umjetnika poput Look Mum No Computer predstavlja hrabar, ali i rizičan potez u pokušaju da se istaknu u natjecanju koje je postalo pozornica ne samo za glazbu, već i za duboke političke i organizacijske podjele.