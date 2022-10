Na misterioznom ruskom vlaku uočeno i dosad u Ukrajini nekorišteno rusko oružje, reagirali i iz Pentagona

Snimka ruskog vlaka koji prevozi specijalnu vojnu opremu posebno je zabrinula svijet u ponedjeljak. Naime, otkrilo se da su taj vlak i oprema dio jedinice ruskog ministarstva obrane za nuklearno naoružanje te se strahuje da ruski predsjednik Vladimir Putin počinje ostvarivati svoje zlokobne prijetnje da neće prezati ni od napada nuklearnim oružjima. Procjenjuje se da se vlak koji je snimljen u središnjoj Rusiji kreće prema granici s Ukrajinom.

Specijalni odjel ruskog ministarstva obrane zadužen je za skladištenje, održavanje i opskrbu oružjem za Strateške raketne snage, rusku vojnu jedinicu koja kontrolira nuklearne projektile i ključni je dio ruskog nuklearnog programa.

Another train with military equipment going to the front by rail somewhere in central Russia.



At first glance, there is nothing special about it. But upon closer examination, you can see KamAZ-43269 "Shot" standing on the platforms with combat modules "Spoke". pic.twitter.com/Lp5YQTteMi